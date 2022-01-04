我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機

中央社華盛頓4日綜合外電報導
美軍航空母艦「林肯號」3日從加州聖地牙哥出發，前往印度太平洋地區。(美聯社)
美軍航空母艦「林肯號」3日從加州聖地牙哥出發，前往印度太平洋地區。(美聯社)

美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）3日按既定行程從加州聖地牙哥出發，前往印度太平洋地區，首度搭載美軍陸戰隊F-35C閃電II聯合攻擊戰鬥機。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，尼米茲級（Nimitz-class）林肯號在美國加州當地時間上午9時前不久，從聖地牙哥母港出發。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，「林肯號」將駛往印太地區，同時將與美國盟友及夥伴合作，強化航行自由、法治和其他構成印太地區安全基礎的價值觀。

這支航艦打擊群包括導向飛彈巡洋艦莫比灣號（USS Mobile Bay）、海軍第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing Nine），以及導向飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）、格瑞德里號（USS Gridley）、桑普森號（USS Sampson）和斯普魯恩斯號（USS Spruance）。

第9艦載機聯隊有8個中隊，除了3個飛F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）的戰鬥機中隊、還有飛EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）、E-2「鷹眼」（Hawkeyes）、MH-60S騎士鷹（Knight Hawks）直升機、MH-60R海鷹（Sea Hawks）直升機，以及飛F-35C閃電II（Lightning II）聯合攻擊戰鬥機的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊。

先前報導指出，綽號為「黑騎士」（Black Knights）的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊是第一個過渡到F-35C戰機的陸戰隊單位，在F/A-18C大黃蜂於2020年底退休後取得F-35C戰機，於去年7月正式達到全面作戰能力。

此外，這也將是鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）上校出任「林肯號」艦長以來的首次巡航。鮑恩施密特為美國史上首位擔任核動力航艦艦長的女性。

加州 聖地牙哥 退休

上一則

缺料價昂 汽車觸媒轉化器 竊賊新寵

下一則

都「老白男」？拜登提名法官 參院共和黨強力抵制

延伸閱讀

真有無林肯遺照？李將軍雕像下130年時光膠囊開箱揭謎

真有無林肯遺照？李將軍雕像下130年時光膠囊開箱揭謎

女握釘鋤進商店 大搖大擺偷酒喝

女握釘鋤進商店 大搖大擺偷酒喝
屋崙華埠林肯公園 籌翻新資金

屋崙華埠林肯公園 籌翻新資金
汽車設計師張曉 2年打磨作品獲大獎

汽車設計師張曉 2年打磨作品獲大獎

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
邁阿密，醫護人員在給民眾進行新冠檢測。(美聯社)

哥大研究：全美Omicron疫情 可能在1月中達高峰

2022-01-01 10:44

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起