Omicron太猛 拜登不封城 百業恐仍因缺工停擺

美國因Omicron變種疫情狂飆，隨越來越多勞動力確診、發病，機關乃至百業恐仍會因缺工潮面臨停擺。新華社

美國因Omicron變種疫情 狂飆，雖然自拜登總統以降的各方官員都堅持不再為防疫封城 、停業，但隨越來越多勞動力確診、發病，機關乃至百業恐仍會因缺工潮面臨停擺。

「紐約時報」報導，航空公司在耶誕前夕因缺乏機組員開始大量取消航班，問題一直延續到新的一年；百老匯各表演也因工作人員大量確診紛紛取消。大企業順延甚至放棄復工計畫，許多大學校院正又切換回遠距教學開始新學期。

公立中小學的高層也正忙於應付突如其來的變化，因為當下狀況與一個多星期前學生開始放耶誕連假前迥異。

克里夫蘭、底特律、密爾瓦基、紐瓦克4大學區體系也跟全美越來越多公立學校一樣，因這波疫情造成校園人員短缺，被迫將原訂今天的開學復課延後或改採遠距，有的學校順延與遠距並行。

當前疫情嚴峻到連應對人力配置中斷所需的資源本身也被打亂，從負責為取消航班重新劃位的話務人員，到照顧生病者的前線專業醫護，紛紛出現人力告急。

許多警消，護理師、大眾運輸人員確診，導致輪班難產。在紐約市，地鐵因人手短缺而延誤，消防單位甚至要求居民除非急到不能再急，否則不要撥911。

兩黨許多民選官員都把諸如停班停課、停業等最激烈的防疫手段束之高閣，深怕再傷及經濟、社會與政治成本，而訴諸接種疫苗、加強針與戴口罩的重要。

許多權威公衛專家同樣也不傾向封城，甚至採取反對立場。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布新指南協助校園維持開放，允許有接觸史的學童篩檢陰性後仍可進校園，不必自動轉為居家隔離。CDC還表示一些篩檢陽性卻無症狀的人僅須隔離5天，是之前建議時間的一半。