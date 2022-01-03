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「新好萊塢」 喬州去年吸引366部影片拍攝

記者閻尚恩╱亞特蘭大報導
喬州影視業發展蓬勃，在全球拍攝地中排名第一。(Georgia USA網站)
喬州影視業發展蓬勃，在全球拍攝地中排名第一。(Georgia USA網站)

據喬治亞州經濟發展署網站Georgia USA統計，疫情期間喬州影視業產值幾乎未受影響，榮獲Business Facilities雜誌選為2020年全球主要電影與電視製作拍攝地的首位。2021年更吸引40億元在該州相關產業，拍攝多達366部影片，儼然成為美國的新好萊塢

CNBC報導，喬州影視行業發展快速，歸功於喬州政府針對影視產業推出30%減稅優惠，加大該產業入駐並強化廠房設備，同時結合人才與培訓的複合型優勢，造就該州目前事影視產業人數多達9萬6000人。

統計顯示，2019年喬州引資29億共產製了399部影片，2020年則有22億資金在該州出產了242部影視作品。2021年，該州影業產業仍然發展暢望，先後推出威漫「黑豹Black Panther」、新力「蜘蛛俠：無家日 Spiderman : No Way Home」、Netflix的「洗錢勝地Ozark」等超級大片。

2021年喬州共吸引40億資金，投入生產366部影片，龐大的商機催生了多個片場，如Trilith Studios、Tyler Perry、Third Rail等。片場林立並形成產業群聚效應，並加深上下游人才跨領域流動，帶動喬州整體商機。過往資料顯示，2012年時喬州175部作品引資達8.79億，創造30億經濟效益，2018年時445部作品引資27億，為經濟締造95億、2019年更以399部影片引資29億，經濟效益達74億元。

另外，喬州溫暖的氣候有益於拍片，四季宜人營運不中斷，再加上地貌多元海陸豐富，都會鄉鎮景觀皆備，優勢多多。

回顧過去，21世紀初好萊塢拍片成本激增，許多大片改往鄰國如加拿大拍攝，不僅成本低並可退稅40%。美國為促進商機回流，國會於2004年立法改變退稅規定。2005年喬州政府立法，影視業者可減10%州稅，2008年更加碼為20%，倘若影片上加上「喬州製造」(Made in Georgia)標籤，更可再減稅10%，累計達30%。

然而，由於經濟效益顯著，多州亦如法泡製提供減稅優惠。喬州抵稅額雖低於紐約州、新澤西州以及路易斯安納州的35%，但因其減稅沒有期限且不限制拍片種類及規模，片商只要在喬州每年支出達50萬元即可減稅。從2009到2018年，喬州對於該產業的退稅額達40億，其優惠吸引更多影視項目移入。

然而，喬州近年來具爭議的法規，如反墮胎法和投票法，引發了向來以自由派為主的影視業反彈，揚言抵制出走。根據美國公共廣播(PBS)報導，喬州2019年通過如同禁止墮胎的「心跳法案」，許多好萊塢明星及包括Netflix及迪士尼等製作公司均揚言抵制。

紐約時報報導，喬州在2021年通過的新投票法，也導致蘋果(Apple)投資，Will Smith主演的「解放黑奴Emancipation」將拍攝地改到路易斯安納州。

喬州 退稅 好萊塢

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