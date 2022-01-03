我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

疫情燒不停 佛州確診2周激增948% 國會大廈也淪陷

更激進？靠中間？ 波洛西明年或退休 民主黨路線之爭加劇

編譯陳韻涵／綜合3日電
現任國會眾議長波洛西，即將退休。圖為波洛西去年12月主持每周記者會。(路透)
現任國會眾議長波洛西，即將退休。圖為波洛西去年12月主持每周記者會。(路透)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)明年可能退休，民主黨眾議員準備面臨領導層地震，迎接「後波洛西」時代；這可能賦予新世代議員更多元的權力，但也會加劇黨團前進方向與追尋政策的緊張情勢。

華盛頓郵報報導，波洛西領導眾院民主黨長達19年，期間經歷布希前總統(George W. Bush)結束伊拉克戰爭、歐巴馬前總統的健康照護法案、兩度彈劾川普前總統，並護航拜登總統的法案通過民主黨僅占些微多數優勢的眾院。

眾院民主黨黨團主席、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)可望成為民主黨下屆領袖，但權力之爭正要開始，而由誰領導民主黨前進，可能讓各黨團的意識形態之爭白熱化。

無論是誰繼承波洛西的功業，都會面臨日益嚴重的辯論，攸關民主黨是否將成為激進左派政黨，或是中間偏左聯盟，吸引更多受民粹主義和共和黨國族意識形態所困擾的選民。

這項爭議已可在拜登近日的社會福利、健康照護與氣候變遷開支法案主要議題中見到端倪，自由派與中間派議員激烈交鋒，辯論民主黨能否實現對選民的承諾。

相關辯論只會更加激烈，自由派的加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，「我們希望領導階層能夠協調黨內抱持各種意識形態的黨團，致力傾聽所有觀點，協助推動在參院或眾院卡關的議程，同時具備議員需要為公眾達成的大膽願景。」

羅康納說：「無論是誰接續波洛西，我希望此人可以採納進步派的立場，並聽取其他黨團的意見，促成黨內共識。」

波洛西仍在黨內受敬重，但華郵採訪數十位民主黨議員的結果發現，各意識形態與少數族群黨團都已明確暗示，民主黨準備擺脫八、九十歲「老警衛」看門的狀態，部分議員希望波洛西的繼任者能像她一樣手腕強硬，但也有人希望權力可以去中心化。

中間派的眾議員施耐德(Brad Schneider)說：「希望繼任人選可以團結政黨，就像波洛西所言，『多元是我們的力量，團結是我們的權力』，我希望有人可以維持黨內團結。」 

眾院進步派黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)則表示，「我認為集大權的方式長期以來運作良好，但我也認為匯聚各黨團內部意見，接受去中心化的領導階層的時候到了。」

民主黨 波洛西 眾院

上一則

伊朗籲「審判川普」否則報復 為狙殺蘇雷曼尼付代價

下一則

「新好萊塢」 喬州去年吸引366部影片拍攝

延伸閱讀

拜登與烏克蘭總統通電話 俄若侵烏「美將斷然因應」

拜登與烏克蘭總統通電話 俄若侵烏「美將斷然因應」
2022股市可能巨變 拜登更難逆轉支持度

2022股市可能巨變 拜登更難逆轉支持度
拜登通話烏克蘭總統：若俄入侵 美國將「果斷回應」

拜登通話烏克蘭總統：若俄入侵 美國將「果斷回應」
2024民主黨黨內初選 進步派擬推新人挑戰拜登

2024民主黨黨內初選 進步派擬推新人挑戰拜登

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
邁阿密，醫護人員在給民眾進行新冠檢測。(美聯社)

哥大研究：全美Omicron疫情 可能在1月中達高峰

2022-01-01 10:44

超人氣

更多 >
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
考上台大卻休學拍A片 網紅「木子小姐」驚傳離世

考上台大卻休學拍A片 網紅「木子小姐」驚傳離世
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？
平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔