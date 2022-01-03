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慣用Chrome記住密碼 遠端工作恐成駭客破口

中央社紐約3日綜合外電報導
專家表示，在家工作的民眾如果把密碼儲存在網路瀏覽器，很容易成為駭客目標。(Getty Images)
專家表示，在家工作的民眾如果把密碼儲存在網路瀏覽器，很容易成為駭客目標。(Getty Images)

許多人習慣用Chrome和Microsoft Edge記住密碼，不必每次登入都得重新輸入，一般也認為很安全，但專家表示，在家工作的民眾如果把密碼儲存在網路瀏覽器，很容易成為駭客目標。

紐約郵報（New York Post）報導，IT研究人員警告，不要在任何瀏覽器中使用這類儲存密碼的功能，因為最近發生了危及一家公司的安全漏洞。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，英國和美國許多員工被迫在家工作，卻被犯罪分子趁機利用。

根據防毒軟體公司Ahnlab，有一名遠端上班的員工利用VPN帳戶登入公司內部網路，結果受駭。

這個人在與其他人共享的裝置上工作，全然不知該裝置已經感染了竊取訊息的惡意軟體Redline Stealer。

這個惡意軟體會竊取敏感資訊，像是訪問各種網站的密碼，包括登入公司內部網站的VPN帳戶。3個月後，駭客就藉此入侵，並竊取公司機密商業數據。

更糟糕的是，就算是電腦已經安裝防毒軟體，這個惡意軟體依舊能夠繞過它。

Ahnlab表示：「雖然把密碼儲存在瀏覽器的功能非常方便，卻有在遭到惡意軟體感染時洩露帳戶訊息的風險，建議用戶不要使用，只使用來源明確的程式。」

Redline Stealer價格十分低廉，只需要150美元就能買到，而且容易在暗網取得，也因此很難把事件追溯到特定組織。

這個惡意工具在2020年3月，也就是疫情剛開始爆發時首次出現。

在疫情期間，詐騙案件層出不窮。數以百萬計民眾成為疫苗通行證（COVID Pass）騙局的目標，被騙取金錢和敏感資訊，假疫苗也很普遍。

疫情 疫苗 駭客

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