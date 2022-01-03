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5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

國會警察局長：如今面臨威脅風險比一年前更高

國會警察局長：如今面臨威脅風險比一年前更高

記者顏伶如／綜合報導
國會警察局長曼格爾。(Getty Images)
國會警察局長曼格爾。(Getty Images)

發生於2021年1月6日的國會暴動事件即將屆滿周年，國會警察局長曼格爾(Thomas Manger)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說，國會警察必區加強戒備，面臨針對國會大廈以及國會議員而來的各種威脅。他說，如今威脅風險比一年前更高，若與五年前相比更出現「等比級數增加」。

曼格爾受訪時指出，如今國會大廈及國會議員面臨的威脅案件，包括企圖造成國會議員身體傷害、心理創傷或破壞國會大廈建築物的言詞或行動，以及內容令人感到不安的社群網站貼文，以及跟蹤騷擾等行為。他說，2021年裡威脅案件累計高達9600件。

他表示，目前國會警察局集中資源，首先因應風險最高的威脅案件。他說，國會警察局必須擴大警察人力，才能有效應付層出不窮的類似威脅。

至於國會暴動事件是否可能歷史重演，曼格爾則說，國會警察局採行許多防範措施，避免1月6日的狀況再次發生。

曼格爾說：「或許可能出現意外某些狀況是我們沒有準備的，但我今天可以告訴大家，1月6日發生的事件如今已經不太可能再出現，因為我們已經部署了許多措施。」

他舉例說，國會警察局特別針對大規模示威抗議預做規畫，並加強情報搜集、員警訓練及裝備設施。

自從國會暴動之後，大約130名國會警察相繼離職。曼格爾受訪時說，目標是讓國會警察能再擴增400名人力，今年之內則計畫先加聘280人左右。

他說，為了加強調查能力，國會警察局在佛羅里達州、加州分別設立辦公室，因為來自佛州及加州的威脅案件數量最多。

警察 加州 社群網站

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