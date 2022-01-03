紐時：某些免疫不全民眾求自保 已悄悄接種第4劑疫苗

儘管聯邦衛生主管機關尚未開放接種第四劑新冠疫苗，某些免疫不全患者已經自行設法接種。圖為民眾排隊接種疫苗。(美聯社)

紐約時報3日報導，儘管聯邦衛生主管機關尚未開放接種第四劑新冠疫苗 ，施打四劑疫苗的安全及效果仍充滿未知，但由於疫情持續擴散，某些免疫不全患者已經自行設法，避開政府頒布的疫苗接種規定，悄悄打完第四劑甚至第五劑疫苗。

報導指出，住在休閒活動地區的49歲婦人史黛西‧雷克斯(Stacey Ricks)曾接受腎臟移植手術，長期服用免疫抑制藥物(immune suppressing medication)，完成接種莫德納 (Moderna)疫苗之後，都沒有產生抗體。2021年6月，聯邦衛生機關尚未開放施打補強針之際，雷克斯隱瞞已經打過兩劑莫德納的事實，接種了一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

2021年暑假期間，雷克斯帶著說明並未出現抗體的醫師親筆函，前往藥局 要求再打兩劑輝瑞(Pfizer)疫苗。她說，藥局人員以「並無臨床研究數據」為由拒絕配合，「我對他們說，我就是活生生的臨床數據」。

美國食品及藥物管理局(FDA)與美國疾病管制暨預防中心(CDC)負責新冠疫苗施打規定，但某些病患及醫師認為，聯邦機關作業腳步太慢，無法保護健康狀況最脆弱的族群。疾管中心2021年10月底宣布，免疫功能較差的民眾可以接種第四劑新冠疫苗，施打時間必須與第三劑相隔半年以上。以疾管中心頒布準則推算，符合第四劑施打條件的民眾，最快也必須等到今年2月底才能接種。

為民眾提供新冠疫苗的醫院與藥局，都必須與疾管中心簽訂法律合同，承諾若違反疾管中心規定，便將從疫苗計畫中踢除，並面臨法律責任。疾管中心也對提供疫苗的醫院與藥局提出警告，為民眾施打未經授權的疫苗萬一出事，恐將必須自行承擔後果。

紐約時報分析，法律專家指出，對於疫苗接種規定是否確實遵守，政府其實並未嚴格把關，對於違規或偷跑的醫院與藥局，政府也不太可能究責。

丹佛大學( University of Denver)史特姆法學院(Sturm College of Law)助理教授波爾薩德(Govind Persad)指出，多打了幾劑新冠疫苗的民眾並不構成非法，但可能因為對疫苗接種進度說謊，遭到醫院或診所提出民事告訴，但實際上挨告的可能極低。

雷克斯說，打完第五劑新冠疫苗後，接到醫師通知指出，她的體內出現中度抗體反應，但仍算不上正常的免疫功能反應。

報導指出，研究人員指出，依個人健康狀況及服用藥物不同，某些免疫功能不足患者即使接種再多新冠疫苗，恐怕都無法出現像其他民眾一樣的正常免疫反應。