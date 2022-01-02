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封面故事／邁入2022年 3個小改變淨化身心靈

紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪

看好元宇宙「大爆炸」 科技廠重押

編譯林奕榮／綜合外電
022年將是元宇宙軟硬體發展的關鍵一年，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能。(美聯社)
022年將是元宇宙軟硬體發展的關鍵一年，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能。(美聯社)

2022年將是元宇宙軟硬體發展的關鍵一年，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙（metaverse）新產品或功能，距離讓民眾在虛擬3D空間內遊玩或工作的願景，更近一步，堪稱是元宇宙「大爆炸」的一年。

這些科技大廠正在押注，元宇宙將開啟從iPhone於2007年問世以來、規模最龐大的新市場。高盛分析師謝里登認為，元宇宙將是「消費模式的下一個重大轉向」，未來投入開發元宇宙技術的資金上看1.35兆美元。

CNBC報導，Meta正大舉押注元宇宙科技，目前已在製造及銷售虛擬實境（VR）頭戴裝置。Meta計畫今年推出新的VR頭戴裝置「Project Cambria」，號稱可運用VR頭盔外的攝影機鏡頭，把實體世界影像帶入用戶視野，提高混合實境（MR）體驗，且這款裝置將包含臉部與眼球追蹤功能，更能回應用戶指令。

市場傳出，蘋果進軍首款頭戴裝置將在WWDC（蘋果開發者大會）2022亮相，並於2023年展開銷售，國內相關供應鏈有望受惠。Google求才資訊顯示，該團隊正大舉招聘，工作內容包括「創新的AR裝置」和「擴大AR產品陣容」。

微軟去年3月發表Mesh雲端服務、允許軟體製造商創造能跨裝置共享的數位實境後，預料今年將推出這些元宇宙軟體的功能，包括把Mesh整合至視訊會議應用程式Teams。

元宇宙 蘋果 VR

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