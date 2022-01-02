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獨／美台推國民兵「州夥伴專案」 首選夏威夷

記者洪哲政／台北報導
台美國民兵交流，並不只限於台灣全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括台常備部隊作戰議題。圖為波蘭陸軍參加美國愛阿荷州國民警衛隊M1戰車訓練。圖／美國國民警衛隊官網
台美國民兵交流，並不只限於台灣全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括台常備部隊作戰議題。圖為波蘭陸軍參加美國愛阿荷州國民警衛隊M1戰車訓練。圖／美國國民警衛隊官網

美方建議將台灣加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，這是一項「州夥伴專案」（State Partnership Program，SPP），與台合作對象，目前以夏威夷州為首選，其次則為西岸的華盛頓、加州、俄勒岡、阿拉斯加、明尼蘇達州等為次要選擇，而這項交流，並不只限於台灣全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括台常備部隊作戰議題。

國防部月前曾向國民黨立委廖婉汝證實表示，目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年台方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。但立委質疑，根據國民警衛隊官網資訊，夥伴計畫為各州國民警衛隊與不同國家建立軍事往來。雖然國民警衛隊軍事裝備不亞於現役部隊，其戰鬥能力也曾被派至國外支援反恐戰爭，但目前台灣目前並無類似相應組織。

據證實，台美這項交流專案，確實就是美國各州與各國間實施的「州夥伴專案」，原則上由每一個州國民兵部隊，負責認養、推動與一個友好國家的「常備正規部隊」進行交流。但也有少數例外，如菲律賓由夏威夷、關島認養；而夏威夷州除了菲律賓，也認養印尼。

「州夥伴專案」是源自冷戰後，蘇聯與東歐集團瓦解，美國為在軍事上拉攏東歐、中亞新興國家，遂由國務院與國防部國民兵局，聯手推動由各州國民兵與各指定國家，發展軍事合作與交流關係，後來擴大到全球五大洲。

由於台國防部已經在夏威夷的檀香山，設有編制4人的軍事聯絡組，外加國安單位也派有軍職協調官，因此以夏威夷州最合適。但若考慮到夏威夷已經認養兩個國家，且太過於招搖，或許華盛頓、阿拉斯加州甚至有過合作關係的明尼蘇達州，料是次佳選項。

但「SPP專案」是藉由美國州國民兵，推動與友邦「常備正規部隊」間的軍事合作交流，以減輕美軍聯邦常備部隊負荷。台灣希望透過SPP促成「後備部隊」與州國民兵交流，是否有違SPP的慣例？值得觀察。有官員披露，美方以州國民兵與台灣進行軍事交流，台方將以「常備＋後備」模式共同進行交流，前者為作戰議題，後者主要為災防與動員事務。

夏威夷州 國民兵 國防部

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