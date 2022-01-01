科羅拉多野火 夜降大雪澆熄 已毀千房、數萬人流離失所

科羅拉多州路易維爾市遭野火摧殘的次日又降下大雪，消防車1日在被大雪覆蓋的火場附近巡邏。(美聯社)

科羅拉多州 12月30日因強風助燃的野火，摧毀近千棟房屋，導致數萬居民頓時流離失所；當局原本聲稱無人失蹤，但波爾德郡(Boulder County)發言人1日表示，在警方及消防員在大火焚襲地帶找到數百人後，目前仍有三人下落不明。

除夕夜降下的大雪雖然澆熄餘火，但大雪加上寒冷氣溫讓試圖挽救家園財產的野火災民苦難加劇；放眼遭野火席捲的丹佛和博爾德(Boulder，圓石市)郊區，陰燃的房屋殘骸，至少有六吋積雪覆蓋，寒氣逼人之際，煙味瀰漫在被封鎖的空曠街道上，景象毛骨悚然。

7傷3失蹤「我們知道屋子完了」

發生在路易維爾市(Louisville)和蘇必利爾市(Superior)及其周邊地區爆發的這場野火，至少造成七人受傷，近1000棟房建築被毀；大火燃燒至少9.4平方哩後，已不再被視為有直接威脅。

在幾乎沒有警告情況下倉皇逃離的家庭，12月31日稍晚開始重返一片狼藉的社區。受災居民豪斯 (Eric House) 說：「35年來，我走出家門就會看到自己美麗的家園；現在我走出仍然立著的前門，只看到我所看到的這一切。」

蘇必利爾居民凱西‧格拉布(Cathy Glaab)也發現，她自1988年入住迄今的家已變成一堆扭曲燒焦的碎片，只有郵箱仍豎著；傷心的她試圖從淚水中擠出微笑說：「太多回憶了。」她和丈夫決定重建家園，因為他們喜歡這片土地擁抱大自然，背後群山環繞。

詹達(Bruce Janda)也失去了在路易維爾居住了25年的家；他說：「我們知道屋子完了，但還是覺得有必要來看看它，看看附近鄰里；我們認識彼此，看到這種情況發生在大家身上，真的很難受。」

這場野火起因仍在調查中，急難事故處理部門表示，公用事業當局並未在火災發生地發現倒塌的電線；拜登 總統31日已宣布當地發生重大災難，下令為受災者提供聯邦援助。