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紐約時報廣場跨年 疫情下多了口罩少了擁吻

中央社／紐約1日電
紐約時報廣場迎接2022年，水晶球降下後施放煙火，周邊建築依傳統撒下五顏六色的碎紙，現場上萬名民眾喜迎新年。（路透）
紐約時報廣場迎接2022年，水晶球降下後施放煙火，周邊建築依傳統撒下五顏六色的碎紙，現場上萬名民眾喜迎新年。（路透）

COVID-19疫情陰影籠罩，紐約時報廣場照常舉辦跨年活動，上萬民眾現場目睹水晶球降下、2022年到來，多數配合防疫規定戴口罩，碎紙撒下時少了熱情擁吻的畫面。

時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年，近兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動規模縮水。但今年開放上萬人入場，比一年前只邀請少數醫護人員、必要行業工作者等抗疫英雄及家屬參加熱鬧許多。

不過，與COVID-19大流行前每年時報廣場跨年總是擠得水洩不通相比，今年指定觀景區可容納人數上限壓縮到正常值1/4，人潮略顯稀落。

晚會照例從晚間6時展開，藝人輪番上陣，曾獲葛萊美獎提名的蘇格蘭歌手凱蒂彤絲朵（KT Tunstall）壓軸登場，依傳統在接近午夜時翻唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine），將現場氣氛帶到最高潮。

倒數60秒降球程序隨後啟動，時報廣場1號大樓（One Times Square）樓頂的水晶球在民眾呼喊聲中完全降下，2022年正式到來。此時廣場煙火四射，周邊建築撒下五彩碎紙，法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）名曲「紐約，紐約」（New York, New York）再度響起。

不過，多數參加者配合規定戴口罩，以往常見隨新年到來熱情擁吻的畫面減少許多，取而代之的是拍照、擁抱、隨音樂舞動。

這場跨年活動原本規劃人數不設限，但新型冠狀病毒變異株Omicron近期迅速傳播，曾是COVID-19重災區的紐約疫情直線升溫，紐約市政府上周決定縮小活動規模並增加防疫限制。

5歲以上入場者須出示COVID-19疫苗完整接種證明，5歲以下孩童須由完整接種疫苗的成人陪伴，所有參加者須全程佩戴口罩。以往能容納約5.8萬人的指定觀景區入場人數上限縮減為1.5萬人，且延至跨年當天下午3時開放入場。

但新任曼哈頓區長李文（Mark Levine）本周稍早呼籲紐約仿效全球其他多座城市，取消跨年活動。打過COVID-19疫苗及加強針卻仍確診的他說，紐約必須更努力減緩新型冠狀病毒傳播，時報廣場跨年活動不該開放民眾入場。

部分醫師與傳染病學家也警告，紐約在耶誕與跨年假期吸引眾多外地觀光客，各地疫情與疫苗接種情況都不同，拉高紐約防疫難度。

時報廣場除跨年活動外，也是紐約市長交接場合。擔任市長8年的白思豪（Bill de Blasio）正式交棒，由原任布魯克林區長的亞當斯（Eric Adams）接任。午夜過後不久，亞當斯在時報廣場宣誓就職，元旦凌晨走馬上任。

紐約時報廣場迎接2022年，水晶球降下後施放煙火，周邊建築依傳統撒下五顏六色的碎...
紐約時報廣場迎接2022年，水晶球降下後施放煙火，周邊建築依傳統撒下五顏六色的碎紙，現場上萬名民眾喜迎新年。（路透）
紐約在COVID-19疫情陰影下舉辦跨年活動，多數參加者遵照規定全程佩戴口罩。（...
紐約在COVID-19疫情陰影下舉辦跨年活動，多數參加者遵照規定全程佩戴口罩。（路透）
紐約市長白思豪和妻子戴著口罩親吻。（路透）
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