國會暴亂案 檢方至今已批捕725名嫌疑犯

2021年1月6日，國會山莊發生暴亂。（美聯社）

華盛頓特區聯邦檢察官辦公室12月31日發布消息稱，截至12月30日，檢方已累計批捕超725名涉嫌參與國會山暴亂的嫌疑人，這些嫌疑人來自全美近50個州以及首都華盛頓。

2021年1月6日，部分支持時任總統川普推翻2020年總統選舉結果的示威者，強行闖入美國國會大廈長達數小時，造成正在認證大選結果的參眾兩院聯席會議被迫中斷。

此次暴亂事件造成包括一名國會警察 在內的5人死亡、約140名執法人員受傷。華盛頓檢方的刑事指控數據顯示，在上述被捕的人員中，有超225人被控襲警或拒捕，其中超 75人被控對警察使用危險或致命武器。約有10人被控襲擊媒體記者或破壞媒體設備。

數據還顯示，被控闖入聯邦機構限制區域的嫌疑人多達640人，其中超75人被控攜帶危險或致命武器闖入上述區域。約40人被指控犯有陰謀妨礙國會程序、陰謀妨礙民事暴亂中的執法行動、陰謀傷害警察等罪名。

據國會大廈建築辦公室2021年5月的評估，國會山暴亂事件給國會大廈造成了約150萬美元的損失。

到目前為止，已有70名涉暴亂事件嫌疑人的案件宣判。其中31人被判處監禁，18人被判居家監禁，其餘21人被判緩刑。

這其中，入獄刑期最長的是來自佛羅里達州的54歲男子羅伯特‧帕爾默（Robert Palmer）。他在暴亂中闖入國會大廈，並用滅火器噴射警察。帕爾默因拒捕和使用危險武器襲警，被判處5年以上監禁。

華盛頓檢方表示，已有約165名嫌疑人承認了相關犯罪指控。其中6人承認犯有重罪，他們中的4人將面臨最高20年或以上的監禁，外加相應的經濟處罰。

華盛頓檢方表示，在國會山暴亂事件一周年之際，檢方以及聯邦調查局將繼續追查350多名據信在國會大廈犯下暴力犯罪 的嫌疑人，司法部門「將那些在2021年1月6日犯下罪行的人繩之以法的決心沒有、也不會減弱」。