卡車司機撞死4人遭判110年 科州州長減刑100年

開車造成四人死亡的卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯被判刑110年，科羅拉多州長波利斯在數百萬人陳情下將其刑期減至十年，五年後可申請假釋。(美聯社)

科羅拉多州 長波利斯(Jared Polis)在除夕宣布近1400項減刑及特赦令，理由是科州存在刑度與其犯行顯然不相稱的法律；例如其中最受矚目的案件，是開車肇事造成四人死亡，其最低刑度高達110年，終於在波利斯的特赦下減為十年。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，2019年時，26歲卡車駕駛阿奎萊拉-梅德羅斯(Rogel Aguilera-Mederos)行經70號州際公路時，因剎車失靈而造成嚴重車禍 ，導致四人死亡、數十人受傷。

雖然阿奎萊拉-梅德羅斯並未酒駕或吸毒，不過檢察官指控，阿奎萊拉-梅德羅斯曾有機會使用避險車道而未善用，造成憾事；阿奎萊拉-梅德羅斯因此被控27項罪名。

儘管法官依科州法律制度的最低量刑，其刑期仍長達110年，輿論譁然，一份將近500萬簽名的聯署書主張對他從寬處理；阿奎萊拉-梅德羅斯在審訊期間還曾表示，希望遇難的是他而非其他人。

波利斯30日宣布減刑及特赦令，三人獲得減刑，1351人因持有小於兩盎司大麻 而被判刑者得到特赦，另有15人因其他理由獲得特赦；其中阿奎萊拉-梅德羅斯的刑期便從110年減至10年，五年後就能申請假釋。

波利斯在阿奎萊拉-梅德羅斯的減刑令中表示，阿奎萊拉-梅德羅斯的刑度與他所犯下「非故意卻悲劇性」的罪行，相較之下「不成比例」，他希望能藉由減刑糾正判決不公，以及恢復民眾對司法體系公正性的信心。

波利斯表示，希望此案能夠喚起外界對現行法律有關最低刑度問題的討論；至於阿奎萊拉-梅德羅斯本人，波利斯則鼓勵他尋求修復式司法。

波利斯表示，阿奎萊拉-梅德羅斯曾說為何其他人遇難，但他卻能苟活，這是他一生都得面對的問題，就跟遇難者的親朋好友終身難以忘懷此慘劇一樣。