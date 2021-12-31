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對抗仇亞氛圍 亞裔「美國女孩」 第一次登年度娃娃

編譯林梅婕／綜合31日電
洋娃娃生產公司美國女孩(American Girl)推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年度最佳女娃娃的代表，以對抗仇恨亞裔氛圍。（美聯社）
洋娃娃生產公司美國女孩(American Girl)推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年度最佳女娃娃的代表，以對抗仇恨亞裔氛圍。（美聯社）

經過新冠肺炎的爆發，加上先前美中兩國情勢緊張，使得去年全國都壟罩在仇恨亞裔的氛圍中；但洋娃娃生產公司美國女孩(American Girl)選在2021年的尾聲首度推出亞裔娃娃「譚可琳」(Corrine Tan，音譯)，作為2022年年度最佳女娃娃的代表。

美國女孩公司總經理潔米‧希傑克曼(Jamie Cygielman)表示：「我們都明白代表性的重要，也隆重歡迎譚可琳加入美國娃娃的陣容，一同反映當今美國女孩們真實的樣貌；透過和可琳一起外出冒險更能學習友善、包容和愛，也讓孩子們更能體會，要為這個世界發聲或有所作為，永遠都不嫌晚。」

由探討家庭變化的童書「吳露西的長城」(The Great Wall of Lucy Wu，暫譯)作者尚溫蒂(Wendy Shang)負責撰寫背景故事，譚可琳從小歷經雙親離異、母親再婚，在反亞裔犯罪猖狂的年代下，如何探索自己充滿中華文化的身世。

根據尚溫蒂設計的腳本，譚可琳和妹妹葛妮(Gwynn)都住在科羅拉多州的亞斯本(Aspen)，她喜歡和爸爸一起滑雪，也夢想著能夠把自己的狗訓練成滑雪搜救犬。

「典型的美國女孩不該只是金髮碧眼，」伊利諾州一位40歲的菲律賓裔媽媽莉亞‧普瑞特金(Ria Pretekin)表示：「即使身為亞裔也一樣是美國人，但是在反亞裔情緒高漲的年代，我更希望看到亞裔的孩子們為他們的身分感到驕傲。」

紐約的32歲亞裔媽媽拉瑞莎‧寇帝恩(Larisa Courtien)則稱自己從小就不覺得對美國女孩的娃娃有任何連結感，她說：「我記得小時候學校一些很酷的女孩都會有這樣的娃娃，我喜歡娃娃背後的故事，但從來不覺得和我有任何連結。」

聯邦調查局最近公布一項2021年10月的更新數據中，針對亞裔的仇恨犯罪率比去年增加73%；而去年3月19日至今年6月期間，非營利組織「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)一共接獲9081起攻擊亞裔的報案。

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