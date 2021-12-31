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川普2022年起手式：1月15日亞利桑納州辦造勢

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普2022年首場造勢大會將於1月15日在亞利桑納州佛羅倫斯舉行。美聯社
前總統川普2022年首場造勢大會將於1月15日在亞利桑納州佛羅倫斯舉行。美聯社

前總統川普透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會宣布，2022年首場造勢大會訂於1月15日在亞利桑納州佛羅倫斯( Florence)舉行。新聞周刊(Newsweek)報導分析，新的一年對川普來說，極可能又是忙碌的一年。1月6日國會暴動事件周年當天，川普將在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會，重申沒有事實根據的選舉陰謀論。

新聞周刊指出，川普及挺川支持者向來把亞利桑納州視為持續散布選舉陰謀論的重要據點，聲稱2020年勝選結果遭到偷竊。

共和黨陣營主導下，全州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)展開耗時數月之久的選票稽查，目的在於查緝選舉舞弊以推翻大選結果。近210萬張選票稽查結果在2021年9月出爐，調查報告送交州參議院。稽查結果證實，2020年大選拜登總統在馬瑞波卡郡勝出，而且拜登得票明顯領先川普，超越大約1萬500票，比原本確認選舉結果時的登記數字還高。

川普1月15日造勢大會訂於亞利桑納州佛羅倫斯「鄉村雷霆音樂季場地」(Country Thunder Festival Grounds)舉行。新聞周刊分析，川普在2022年當中最重大的計畫，莫過於可能宣布再次角逐總統選舉。自從卸任之後，川普面對外界詢問是否將再戰2024，始終沒有給予明確答案。

路透社與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)29日公布最新聯合民調指出，川普如果參加2024年總統大選，約有54%共和黨選民將投票支持，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)獲11%共和黨選民支持，排名第二。

前副總統潘斯在這項民調中獲得8%共和黨選民支持，前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)則有4%共和黨選民支持。

其他幾位曾經傳出也有意角逐2024年總統大選的共和黨要角，在這項民調中支持度都落後於海理，包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)、佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)。

川普 共和黨 亞利桑納州

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