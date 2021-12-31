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狂風吹倒電纜和變電箱引大火 科州逾3萬人撤離

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狂風吹倒電纜和變電箱引大火 科羅拉多州逾3萬人撤離

編譯羅方妤／即時報導
美國科羅拉多州由強風助長的馬歇爾大火卅日燒毀自治市路易維爾民宅。美聯社
美國科羅拉多州由強風助長的馬歇爾大火卅日燒毀自治市路易維爾民宅。美聯社

科羅拉多州由強風助長的馬歇爾大火，12月30日燒毀至少500間民宅，至少6人受傷送醫及逾3萬居民撤離。州長波利斯宣布科羅拉多州進入緊急狀態。初步報告顯示，地區電纜線和變電箱遭強風吹倒產生火花，引燃大火。

陣風時速高達約161公里，波爾德郡警長派勒在記者會表示，馬歇爾大火12月30日傍晚前迅速燒毀約648公頃的土地，及至少500間民宅。目前尚未傳出罹難者，當地媒體報導，至少6人受傷送醫。

大火迅速向東蔓延，波爾德郡緊急事故管理局在推特表示，當局針對科州人口約萬3000人的蘇必略鎮，及人口逾1萬8000人的相鄰自治市路易維爾所有居民發布撤離令。

社群媒體發布影片顯示，當地好市多賣場疏散人群，停車場濃煙瀰漫。派勒表示，當地的阿維斯塔醫院等護理機構也在疏散民眾。

當局表示，預報稱12月30日晚間或12月31日早晨風勢將減弱，消防人員將能趕到火場前線灌救，並將部署灑水直升機和消防飛機滅火。州長波利斯宣布科羅拉多州進入緊急狀態，允許動用災難資金支援波爾德郡緊急應變工作，必要時動員該州國民兵和其他資源。

路透報導，派勒指出，馬歇爾大火據信是該州乾旱的前嶺地區電纜線和變電箱遭強風吹倒產生的火花所引燃。此外，科羅拉多州今年降雪少到創紀錄，乾燥和強風迅速加劇大火延燒。

科羅拉多州 緊急狀態 社群媒體

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