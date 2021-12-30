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美聖誕禮退貨 金額創紀錄

編譯湯淑君／綜合外電
美消費者未來數周可能陸續把聖誕禮品拿去店裡辦理退貨，估計退貨總額可能超越1100億美元。（路透）
美消費者未來數周可能陸續把聖誕禮品拿去店裡辦理退貨，估計退貨總額可能超越1100億美元。（路透）

美國消費者未來數周可能陸續把不想要的聖誕禮品，拿去店裡辦理退貨，據估計假期後退貨總額可能超越1100億美元、改寫新高紀錄。業者可能因延長退貨期的政策，而嚐到成本大增的苦果。

在假期購物季來臨之前，零售商就已面臨供應鏈壅塞的挑戰，庫存水位降到1992年來最低。許多業者9月就展開聖誕促銷，意在分散貨櫃和人力短缺的衝擊，避免衝擊集中在感恩節和聖誕節購物尖峰時段爆發。

零售商並祭出「延長」退貨期的政策，希望刺激買氣。蘋果、沙克斯第五街（Saks Fifth Avenue）、Nike等連鎖零售店都允許購買後60天或90天仍能退貨，一改零售業通常只以30天為限的慣例。

但延長退貨期限，可能推升包括貨運、清理、重新包裝等相關費用，進一步侵蝕零售業已很微薄的利潤。

根據B-Stock Solutions網站，美國購物者未來數周的退貨總值可能創新高，增加到1120億美元至1140億美元，相當於比2019年假期後的退貨總值增加24%至27%。其中，網購物品大約就占430億美元至450億美元。

根據美國零售協會（NRF）估計 ，2020年消費者退貨總值約占購買總金額的10.6%，但估計今年假期後的退貨率可能升到13.3%，導致零售商付出1010億美元的代價。

協助零售和製造商處理退貨轉售事宜的Optoro預測，從感恩節到1月31日，消費者總計可能退回總值1200億美元的貨品。

全球供應鏈壅塞至少到2023年才有解，未來兩年退貨問題將糾纏著零售業者。

零售業 零售商 供應鏈

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