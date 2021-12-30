我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

FT預測2022科技業最勁爆發展：查克柏格卸任Meta執行長

到醫院抽血後返家時迷路 越戰老兵聖誕節凍死街頭

記者顏伶如／綜合報導

影片來源：YouTube KPTV FOX 12 Oregon

曾經參加越戰的一名76歲老兵上周前往醫院抽血後返家途中迷路，在俄勒岡州波特蘭街頭露宿結果失溫致死。家屬表示，希望這起悲劇能讓更多民眾提高警覺，在接近冰點的酷寒氣候之下，處於戶外時要注意安全。

波特蘭地方電視台KPTV報導，克莉絲汀‧萊頓(Christine Layton)受訪時說，76歲叔叔史提爾(Henry Steele)是曾經參加越戰的美國陸軍退休老兵，個性和藹可親，特別喜歡動物。

史提爾排訂23日前往退伍軍人醫學中心( VA Medical Center)抽血，搭乘波特蘭大眾捷運交通局(TriMet)提供的共乘服務(LIFT)前往醫院。按照原訂計畫，史提爾從醫院離開之後，將再度乘坐共乘服務返家，但這趟出門之後他卻一去不回。

萊頓指出，當天家人發現史提爾遲遲未歸便立即報警，警方調查發現史提爾並未搭上共乘服務專車，而是自行前往車站搭上一輛公車。她說，患有癌症的史提爾受到治療藥物影響，可能一時出現混淆。

焦急等待一夜之後，24日聖誕節當天，萊頓決定出門尋找。她開著車從退伍軍人醫學中心附近找起，然後沿著公車路線查看，希望找到在路上徘徊的史提爾，卻始終沒能找到。

她說，24日稍晚接到警方通知惡耗，史提爾被人發現陳屍於一間旅館後面的樹叢底下。她表示，史提爾整個人縮在樹叢裡，雙手滿布被樹叢割破的傷痕，法醫研判史提爾當時在極度寒冷的狀態下，努力希望靠著身上的外套保暖。

萊頓說，接到消息之後，全家人都忍不住掉淚。她也說，史提爾的死亡其實是能避免的，「我們必須改變思考方式，要改變尋人方式，每一個人都應該受到尊重」。

波特 聖誕節 癌症

上一則

NBC：零售竊盜犯罪比販毒更有賺頭 且坐牢時間短

延伸閱讀

回顧2021╱收視走下坡 新聞媒體去年大好 今年榮景不再

回顧2021╱收視走下坡 新聞媒體去年大好 今年榮景不再
疫情下第二個聖誕

疫情下第二個聖誕
退伍軍人之家119人染疫亡 新州州府允付5295萬和解

退伍軍人之家119人染疫亡 新州州府允付5295萬和解
英國媽媽趕在聖誕節前快手拆除裝飾 背後理由好窩心

英國媽媽趕在聖誕節前快手拆除裝飾 背後理由好窩心

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去
前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的
重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天記錄曝內情 父為畸戀清掃障礙

重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天記錄曝內情 父為畸戀清掃障礙