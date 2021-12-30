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NBC：零售竊盜犯罪比販毒更有賺頭 且坐牢時間短

記者顏伶如／綜合報導
組織龐大的犯罪集團鎖定零售商店行竊，已比販毒更有賺頭。羅威(Lowe's)等零售商店是竊賊鎖定的對象。(Getty Images)
組織龐大的犯罪集團鎖定零售商店行竊，已比販毒更有賺頭。羅威(Lowe's)等零售商店是竊賊鎖定的對象。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)30日報導，組織龐大的犯罪集團鎖定零售商店行竊，已比販毒更有賺頭，一名正在坐牢的竊賊坦承，被捕前光靠前往零售商店偷竊電動工具(power tools)，轉手賣出平均每天可得2500元，「你可以比販賣毒品賺更多錢，坐牢時間也比較短」。

報導指出，44歲男子奈伊(Rick Nye)透過「臉書拍賣市集」(Facebook Marketplace)交易平台兜售打著優惠折扣的全新工具組，臉書檔案照片與自我介紹並無特別引人注意之處，但其實奈伊是跨州零售竊盜犯罪集團成員之一，專門前往羅威(Lowe's)等零售商店行竊，並將竊得商品在網上脫手變現。奈伊被捕後被判五年有期徒刑，目前正在州立監獄坐牢。

俄亥俄州佩里斯堡城警察局(Perrysburg Township Police Department)警官寇特斯(Todd Curtis)說，零售竊盜犯罪集團利益相當可觀，「我們絕對不會姑息，絕對不會容忍」。

早在零售竊盜引發全美關注之前，寇特斯與另外兩名員警便針對行竊集團展開查緝。寇特斯佯稱自己是庭園造景師，在Facebook Marketplace詢問電動工具組價格，尋線破獲奈伊背後的犯罪集團。

國家廣播公司分析，警界人士與科技業監督組織紛紛指出，零售竊盜案件越演越烈，其中一個遭到忽略的問題核心，就是網路銷售平台扮演的角色。

網路興盛之前，不肖份子若要將行竊商品轉手賣出，必須在報紙購買廣告或者到當鋪典當，真實身份因此暴露。但過去20年裡，一個又一個網路交易平台的出現，讓竊賊有了匿名銷贓的方便管道，例如Craigslist、EBay等。

警方指出，Facebook Marketplace在過去幾年裡，逐漸成為零售竊盜犯罪組織的銷贓平台首選，專門研究電子商務的專家表示，Facebook Marketplace業績成長的同時，安全管控並未隨著增強。

市場行銷研究機構Forrester首席分析師柯歐達里(Sucharita Kodali)說，零售竊案層出不窮，網路平台銷售卻藏有許多法律死角，平台經營者不必為非法活動承擔責任，「很多不好的因素突然集合在一起，彷彿形成完美風暴」。

正在俄亥俄州監獄服刑的零售竊盜集團成員、當初招攬奈伊加入行竊的斯克瑞賓斯基(David Skrepenski)對國家廣播公司表示，販賣偷竊商品比販賣毒品能賺更多錢，坐牢時間也比較短。

被判處四年有期徒刑的斯克瑞賓斯基說，靠著前往零售店偷竊電動工具組轉手賣出，平均每天可得2500元，「賺錢又快又容易」。

俄亥俄州 零售商 監獄

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