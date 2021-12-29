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感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

記者顏伶如／綜合報導
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

嚴冬之際，流感季節遇上疫情升溫，此時出現流鼻水與喉嚨疼等身體不適，究竟是感冒、流感還是感染新冠病毒，令某些民眾感到困惑。有線電視新聞網(CNN)報導，華府國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)醫師莎拉‧康姆斯(Sarah Ash Combs)說，許多染疫症狀與感冒、流感類似，最佳之道就是接受病毒檢測，以釐清是否感染新冠病毒。

康姆斯說，如果沒有接受檢測，以目前狀況來看，實在很難判斷。她指出，為了慎重起見，對於疑似感冒的症狀，「也要放在對抗新冠病毒的相同等級來看待」。

許多學童寒假結束後將返回校園上課，康姆斯說，以目前美國疫情看來，民眾應該以相同心態面對感冒、流感及新冠病毒的症狀。

她說，兒童接種流感疫苗是很重要的，可以協助抵抗流感病毒；學童回到校園上課時，病毒檢測則是預防疫情擴大的有效措施。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，新冠病毒感染與流感經常都會導致發燒、疲倦、身體痠痛、喉嚨疼、呼吸困難、嘔吐、腹瀉等

前任底特律衛生廳執行主任薩耶德(Abdul El-Sayed)說，患者染疫初期出現的身體不適，許多症狀跟感冒或流感看起來幾乎一樣，若有頭疼與乾咳，則可能是新冠病毒感染，失去味覺與嗅覺更是最明顯的染疫徵兆。

薩耶德表示，民眾若覺得嚴重胸疼，特別是乾咳惡化，就應該立即就醫。

他分析，判斷是否染疫還是流感或感冒時，接觸史是重要評估指標；當身體開始不舒服的時候，不妨開始回想最近接觸過的對象當中，是否有人確診，此時最好自主隔離，並且接受快篩。

他表示，即使身體沒有任何不適，但如果身邊曾出現確診案例，民眾也應該提高警覺。他說：「我覺得加強防範是應該的，畢竟現在Omicron變種病毒如同野火一樣迅速蔓延。」

前任科羅拉多州急診醫師、國家廣播公司醫療評論員托瑞斯(John Torres)指出，如果覺得身體不舒服，最好先假設自己已經染疫，包括先行自主隔離並接受病毒檢測，直到假設得以排除。

他說：「等到病毒檢測結果呈現陰性，才開始考慮是否為感冒或流感，但在檢測結果出爐之前，最好先假設是新冠病毒感染，因為三者症狀有許多累同之處。」

流感疫苗 檢測 疫情

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