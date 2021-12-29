舊金山取消跨年煙火秀

舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀。圖為舊金山2019年元旦施放的煙火。（美聯社）

鑑於Omicron 病毒肆虐舊金山 ，市長布里德（London Breed）和衛生官員28日宣布取消在Embarcadero舉行的跨年煙火秀。

官員指出，截至28日，舊金山已有84%符合資格的居民已接種了新冠疫苗，其中55%更已接種了補強針。儘管如此，他們還是警告民眾，節日聚會和旅行會導致Omicron病毒快速傳播。

然而，較令人擔心的是，有許多市府員工因為確診新冠正在進行隔離，市府沒有足夠的人手可以管理大型活動。除夕夜大量的派對和狂歡者將為舊金山警方和消防局帶來挑戰，尤其是一個可能吸引數萬人前來的濱海活動它將為警察 和消防員帶來額外的壓力，同時為病毒感染製造溫床。

布里德說：「可以了解大家都渴望在舊金山舉行傳統的跨年煙火秀迎接新的一年，但我們必須保持戒心，盡一切努力阻止Omicron變種病毒的傳播。」

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）稱，為了遏止Omicron病毒的傳播，取消跨年煙火秀是又一明智、謹慎且必要之舉。

史考特說：「盡全力減少警察和專業人員與人群之間不必要的接觸，是維持舊金山警察人力的關鍵。作為舊金山的一份子，我們都必須盡一己之力來幫助減少社區傳播。」

史丹福大學微生物學和免疫學教授西格（Robert Siegel）稱讚舊金山這項安全舉措。他說，雖然舊金山疫苗接種率高於其他地區，但感染人數仍然激增，許多已接種疫苗的人都出現突破性感染。

西格說：「我和一些突破性感染者聊過，這些人從無症狀到出現嚴重症狀都有。隨著變種病毒株繼續複製，我們可以肯定，下一個變種病毒株很快就會出現。」