我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「她死在我懷裡」洛城14歲女遭警流彈擊殺 母淚求公道

舊金山取消跨年煙火秀

編譯組／舊金山28日電
舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀。圖為舊金山2019年元旦施放的煙火。（美聯社）
舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀。圖為舊金山2019年元旦施放的煙火。（美聯社）

鑑於Omicron病毒肆虐舊金山，市長布里德（London Breed）和衛生官員28日宣布取消在Embarcadero舉行的跨年煙火秀。

官員指出，截至28日，舊金山已有84%符合資格的居民已接種了新冠疫苗，其中55%更已接種了補強針。儘管如此，他們還是警告民眾，節日聚會和旅行會導致Omicron病毒快速傳播。

然而，較令人擔心的是，有許多市府員工因為確診新冠正在進行隔離，市府沒有足夠的人手可以管理大型活動。除夕夜大量的派對和狂歡者將為舊金山警方和消防局帶來挑戰，尤其是一個可能吸引數萬人前來的濱海活動它將為警察和消防員帶來額外的壓力，同時為病毒感染製造溫床。

布里德說：「可以了解大家都渴望在舊金山舉行傳統的跨年煙火秀迎接新的一年，但我們必須保持戒心，盡一切努力阻止Omicron變種病毒的傳播。」

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）稱，為了遏止Omicron病毒的傳播，取消跨年煙火秀是又一明智、謹慎且必要之舉。

史考特說：「盡全力減少警察和專業人員與人群之間不必要的接觸，是維持舊金山警察人力的關鍵。作為舊金山的一份子，我們都必須盡一己之力來幫助減少社區傳播。」

史丹福大學微生物學和免疫學教授西格（Robert Siegel）稱讚舊金山這項安全舉措。他說，雖然舊金山疫苗接種率高於其他地區，但感染人數仍然激增，許多已接種疫苗的人都出現突破性感染。

西格說：「我和一些突破性感染者聊過，這些人從無症狀到出現嚴重症狀都有。隨著變種病毒株繼續複製，我們可以肯定，下一個變種病毒株很快就會出現。」

舊金山 Omicron 警察

上一則

Omicron遍加州 節後灣區日增3400確診

下一則

疫情特例 美國務院擬允許「護照過期公民返國入境」

延伸閱讀

田德隆緊急狀態 允許快速招聘200醫生

田德隆緊急狀態 允許快速招聘200醫生
「清理」田德隆區 布里德緊急令 議會激辯

「清理」田德隆區 布里德緊急令 議會激辯
掃蕩田德隆計畫 金山檢察長槓上市長布里德

掃蕩田德隆計畫 金山檢察長槓上市長布里德
博徹思反對派警 布里德：田德隆治理計畫含居所、治療中心

博徹思反對派警 布里德：田德隆治理計畫含居所、治療中心

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)

發萬則「去死」簡訊催促男友自殺 波士頓韓裔生認罪

2021-12-23 22:44

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高