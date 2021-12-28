Omicron遍加州 節後灣區日增3400確診

加州聖誕節後疫情最新數據出爐，單日新增病例數已超過夏季疫情高峰。（美聯社）

加州 28日公布最新疫情 數據，顯示加州新增新冠病例在聖誕節長周末期間大幅增加，其中灣區 從24日平安夜到27日平均每日新增3400例，遠超過今年夏季疫情高峰期的新增病例數。

根據加州衛生廳最新公布的數據，截至28日的過去一周單日平均檢測陽性率飆升至9.6%，是一周前3%的三倍多。

這種爆炸式的病例激增迫使舊金山28日再度宣布取消跨年煙火秀。舊金山市府官員表示，由於擔心病毒會在擁擠的人群中傳播，加上包括許多警察和消防員因為染疫正在隔離中，未能提供公共安全服務，因此決定取消跨年煙火秀。

加州28日公布的數據包括聖誕節長周末四天的疫情數據，灣區九縣在這四天中大增1萬3454例新病例，加州總共增加8萬6027例。這些數據證實了地方衛生官員一周以來一直擔心的事：加州絕大部分地區都已進入由Omicron病毒株引起的新一波冬季疫情。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「明顯的病例激增現象出現在上周末，我們看到新增病例數超過了夏季最糟糕的日子。我認為，病例數至少會繼續攀升到我們去年冬季看到的程度。」

數據也指出，住院人數也大幅增加，但增加速度沒有新增病例那麼快。衛生官員表示，希望病例激增不會導致出現大量重症患者。截至28日，加州約有4400名新冠住院病人，比月初增加了37%，其中435名在灣區。

儘管加州病例正以前所未有的速度增加，但尚未到達最高點。一個月前，加州幾乎各縣的新增病例都趨於平穩，全州單日平均新增4400例，灣區單日平均新增550例。根據加州衛生廳的數據，截至28日，加州過去一周單日平均新增8686例，但舊金山紀事報（Chronicle）分析出來的加州單日平均新增病例高達1萬1000例。

上個冬季，加州最高的單日新增病例數出現在今年1月中旬，為4萬5000例，灣區為2800例。

聖馬刁縣公共衛生、政策與計畫主任莫爾曼（Marc Meulman）說：「可以肯定的是，目前疫情嚴重的程度已超越夏季的Delta疫情，而且，我們不確定這波疫情還會加劇到什麼程度。」

莫爾曼表示，現在無論是已接種還是未接種疫苗的染疫人數，都多於Delta高峰期。其他衛生官員指出，隨著愈來愈多人進行居家檢測、有些人因為等待時間太長放棄檢測，官方通報的確診病例數可能遠低於實際感染人數。

CDC先前表示，截至12月中旬，Omicron病例占美國新增新冠病例的70%以上，CDC 28日將這個數字下修為23%，但截至12月25日那一周，Omicron病例占美國新增新冠病例的60%。衛生官員認為，這意味著Delta和Omicron目前同時在人群中傳播。