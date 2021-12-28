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前妻要1.5億 「達文西密碼」作者丹布朗同意庭外和解

編譯柯立偉／綜合28日電
暢銷書「達文西密碼」作家丹布朗。（美聯社）
暢銷書「達文西密碼」作家丹布朗。（美聯社）

暢銷書「達文西密碼」(The Da Vinci Code)作家丹布朗(Dan Brown)2019年時與結縭21年的妻子布萊斯‧布朗(Blythe Brown)離婚，布萊斯於離婚一年後向新罕布夏州法院提起訴訟，指控丹布朗外遇，並對她隱瞞重大財產收入，因而求償1億5000萬元；丹布朗則反指前妻意在獲得名駒；雙方目前已庭外和解，各自撤回索賠要求，但和解條件未對外公布。

布萊斯的律師代表發出聲明指出：「布萊斯與丹布朗已和平地解決相關分歧，雙方均撤回所有索賠與反索賠要求；兩位當事人今後均不再就此事發表評論，希望外界尊重他們的隱私空間。」

布萊斯去年向法院提出關於丹布朗的指控震驚外界，除控訴丹布朗與聘請來照顧夫妻共同擁有馬匹的荷蘭籍馴馬師有染外，還聲稱丹布朗向她隱瞞了「價值數百萬元」的創作項目，包含一部電視劇和一本兒童讀物。

對於前妻的指控，丹布朗一概否認，指這些指控「子虛烏有」，自己從未對前妻隱瞞財務狀況，且離婚時已分了一半的財產給布萊斯；雖然他現在確實正與荷蘭籍的馴馬師交往，但他們的關係是在他與布萊斯的婚姻關係結束後才開始的。

丹布朗說：「我和前妻共同擁有十匹價值數百萬元的馬，因此她提起這些訴訟只是想得到這些馬，並讓現在正和我交往的女人難過；前妻的指控太過牽強，根本是在寫小說，不過我希望好聚好散，不會像她貶低我那般貶低她。」

丹布朗表示，她與前妻的婚姻關係大概自2014年底起就名存實亡，曾經想要尋求婚姻諮詢的協助，但問了布萊斯好多次都被拒絕；他說：「我們雖然分道揚鑣，但我真的曾經努力經營這段婚姻，不希望走上離婚一途。」

至於他與荷蘭馴馬師的關係，丹布朗不願多談，只低調表示：「現在和她在一起，我很開心。」

新罕布夏州 隱私 小說

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