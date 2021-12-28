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世界OnAir／反對法拉盛建遊民收容所 紐約華社憤怒有因

世界新聞網／報導
紐約法拉盛遊民所計畫，引起華人社區不滿。(記者牟蘭／攝影)
紐約法拉盛遊民所計畫，引起華人社區不滿。(記者牟蘭／攝影)

近日，紐約三個華社都在緊張關注一件事情的發展：興建遊民所。市政府計畫在華埠東百老匯、法拉盛大學店，以及布魯克林八大道三處，分別修建遊民避風港，而這三處又正是主要華人聚居地。市政府到底為什麼會這樣做、其中是否有不公？另外，華社為何如此憤怒，連日示威抗議、簽名請願？

一直以來參與報導的世界日報皇后區記者牟蘭，在本期節目中給聽眾梳理來龍去脈。她表示，華社在此事後，被詬病對解決遊民問題冷漠，實在有所不公，因為華人反應強烈的主要原因，其實是覺得建遊民所一事不夠透明化：從居民到民選官員，都是「被通知」，卻未參與決策過程，自然有被欺騙的感覺。

遊民問題在紐約並非新鮮事，華人早在2018年就對當時在法拉盛大學點修建遊民所，有過抗議；後來也是經過社區一番努力，才讓本來收容各類遊民的該所，只允許收留女性遊民。

市民同時擔憂，修建遊民所並未能真正解決遊民問題。機構設置以及後續關照如果做得不足，遊民住了一段時間後，各類問題尚未根除就重返社區，只會給當地造成不良影響，讓遊民收容徒勞無功。

牟蘭提及，華人的訴求，其實是讓政府審慎考慮建造遊民所的必要性，關注法拉盛這個華人新移民社區以及遊民的特點和訴求，思考建設平價屋(affordable housing)的可能性；同時，華社真正需要的，是亞平會、市遊民局跟社區公平對話、公開計畫，滿足各方需求，推出既能夠幫助遊民，又不傷害居民的建設政策。

本期節目為「世界OnAir」2021年度最後一期節目。感謝各位聽眾朋友們長達一年的陪伴。我們預祝大家新年快樂，希望在明年繼續給大家帶去優質、有深度的播客報導。

華人 法拉盛 華埠 世界OnAir

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