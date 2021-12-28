兩極化氣候：美國西北部陷入冰封 東南部異常溫暖

受到冬季風暴影響，美國西北部連日下雪。26日，俄勒岡州波特蘭已經被白雪覆蓋。(美聯社)

受到冬季風暴影響，美國西北部連日下雪，西雅圖 、波特 蘭路面結冰，機場交通大亂，加州北部山區及內華達州也出現大量降雪。美國廣播公司(ABC)報導，德州及美國東南部近日則變得異常溫暖。

美國廣播公司報導，80號州際公路(Interstate 80)從內華達州州界到加州普萊瑟郡(Placer County)路段，由於下大雪加上能見度極差，暫時封閉。內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)已宣布，除了公共安全及獄警之外，非必要行業員工在暴風雪期間最好留在家裡，不要出門。

柏克萊加大(University of California, Berkeley)位於內華達山脈(Sierra Nevada)中部內華達山脈積雪實驗室(Central Sierra Snow Laboratory)27日指出，12月降雪量達193.7吋(約4.9公尺)，打破了1970年以來的最高紀錄179吋(約4.6公尺)，未來幾天估計仍有另一波大雪。

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，西雅圖26日溫度降至華氏20度(攝氏零下6.7度)，打破1948年以來的最低溫紀錄。從美國西北部太平洋沿岸到阿拉斯加灣(Gulf of Alaska)，26日起開始大量降雪，西雅圖附近累積降雪量達6吋。

俄勒岡州 及華盛頓州西部溫度都在華氏20度以下，氣象預報指出，極地寒流(arctic blast)未來幾天仍將持續。俄勒岡州已宣布進入緊急狀態，波特蘭所在地蒙特諾瑪郡(Multnomah County)成立數間避難所，西雅圖市政府也開放6個避難中心。

受到惡劣天候影響，航空交通紛紛取消或延後。航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，西雅圖國際機場(Sea-Tac International Airport)27日共有277個起降班次遭到取消，另外454個班次延後。

原本計畫前往拉斯維加斯度假的乘客珍‧杭特(Jen Hunter)接受媒體訪問時說，跟丈夫一起抵達機場之後，才發現原訂飛往拉斯維加斯的達美航空公司(Delta Air Lines)班機已被取消。

波特蘭交通局(Portland Bureau of Transportation)28日宣布，由於路面結冰，幾處路段暫時封閉。波特蘭地區受到下雪影響，加上連日溫度都在冰點以下，路面結冰導致險象環生，俄勒岡州華盛頓郡(Washington County)27日發生7部車輛因為路面打滑而追撞的意外，警方表示，所幸無人傷亡。

俄勒岡州森林園市(Forest Grove)27日發生兩部車輛因路面打滑而相撞的重大車禍，共有三人受傷。森林園市消防局(Forest Grove Fire Department)在推特發表聲明，呼籲民眾不要出門。聲明中寫道：「我們講過很多次了，盡量不要開車上路。」

美國廣播公司報導，大平原區南部包括阿肯色州在內，近來溫度異常溫暖，許多城市在聖誕節當天都打破歷年來聖誕節最高溫紀錄。