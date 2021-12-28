加州塞拉山12月雪量 破半世紀紀錄

塞拉山脈12月降雪量打破半世紀紀錄，進出太浩湖公路幾全數關閉。（美聯社）

周末，暴風雪 襲擊了塞拉山脈，強風刮倒了電線，工作人員爭分奪秒地清理堵塞的道路，並為留在黑暗中的數萬個家庭恢復電力。暴風雨還連續兩天關閉了主要的交通幹線，州政府官員呼籲公眾盡可能呆在家裏，避免在險惡的道路上行駛。

太平洋瓦電公司PG&E的一位發言人說，周一（12月27日）下午，北加州 四個縣仍有約6萬9000名用戶沒有電，其中大部分在艾爾杜拉多和內華達縣。發言人稱大量的積雪、倒下的樹木和道路的關閉，給人員進入需要進行維修的地點帶來挑戰。

剛過去的周末的暴風雪打破了51年的12月降雪 記錄，山區氣象公司OpenSnow的太浩每日雪量預報員阿萊格雷托（Bryan Allegretto）表示，到周二（12月28日），降雪深度可能會超過200英寸，這將使本月成為太浩記錄中第三大雪量；前兩位是2019年2月（221英寸）和2017年1月（238英寸）。「我們打破了12月的降雪記錄，這很匪夷所思，因為直到大約三周前才開始下雪，而在此之前的六個星期沒有雪，」阿萊格雷托說。

這個月的巨大暴風雪也有助於增強加州的積雪。根據數據，加州的平均積雪量從12月1日的18%增加到周一的153%。阿萊格雷托說，在未來幾年，山區應該期待繼續在乾旱級別的乾旱期和歷史性的大雪之間搖擺不定。

周一，太浩湖的10個滑雪場關閉了一天。在12月22日和周日（12月26日）之間，太浩地區北部的七個滑雪場的降雪量超過了100英寸。

進入太浩湖的幾條高速公路，包括從普萊賽維爾到艾爾杜拉多縣Meyers的50號公路，也於周一被關閉，同時因天氣原因被關閉的還有該縣所有的辦公室。

加州交通局周一在推特上說， 80號州際公路從普萊賽維爾縣的Applegate路到內華達州的邊界何時重新開放，目前還沒有可估時間。

「請不要試圖使用當地道路來規避高速公路的關閉，你會被卡住的！」加州交通局在推特上警告旅行者。

據國家氣象局稱，在另一個冷鋒於周五到達該地區之前，陣雪預計將在本周末減少，但接下來可能會是另一場爆雪。