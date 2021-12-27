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暴風雪襲加州邊界太浩 華人受困無法返家 難忘白色聖誕

記者李榮╱27日電
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

賽拉（Sierra）山過去幾天的大風雪，也讓許多在太浩湖（Lake Tahoe）遊玩的灣區華人困在當地，寸步難行。許多困在當地的遊客直接在當地「續住」，不能外出的情況下就直接在酒店大廳玩牌、聊天，享受天倫之樂與難得的假期，但也有人周日傍晚時企圖返回灣區，塞在路上數小時後又因封路無功而返，再回到太浩湖區。還有人因為租的小木屋的車道與聯外道路都被深厚積雪封住，完全無法出門，「好像把今年之前沒下的雪都下回來了，真是難忘的聖誕節。」

這次的聖誕節假期，太浩湖、雷諾（Reno）一帶暴風雪很嚴重，幾天來與灣區聯通的50號、80號公路都關閉，不少雪場也同樣因風雪太大，暫停營運。加州公路警察局與當地警察局都警告：在天氣與路況未轉好之前不要出門，「不然一但碰上封路，你會卡在路上（you will get stuck）！」

警察局也提醒民眾，雖然車上與手機的衛星定位系統（GPS）通常很方便，但是現在嚴峻的情況之下，不要太過相信GPS上報的路況，或者封路的規定，更不要相信朋友之間口耳相傳的道路開放消息，必須要以官方的資訊為準。網址：https://roads.dot.ca.gov/roadscell.php

租了小木屋在當地度假的Ariel Chen指出，這幾天風雪非常大，前天就發現門口都是積雪、車道也是，完全無法出門。原本打電話希望找公司來清積雪，但是遲遲等不到人，更慘的是小木屋還停電，大夥擔心食物壞掉，只好把東西放在陽台上保冰，「然後過沒多久，食物差點找不到，因為已經被雪覆蓋了。」

住在聖荷西的Billy Chen說，一家人是在上周三出發，準備到太浩湖滑雪，「其實原本就知道天氣不太好，一度想要取消行程，但旅館已經過了可以取消的時間，因此就還是去了。」他說，大雪導致能見度很差，不過還好是住在旅館，吃喝、休息都不成問題，一家人在大廳欣賞雪景，也別有一番風味。

他表示，因為還要工作上班，本來預計周日晚間從南太浩湖出發返回灣區，但才開沒多久就放棄，因為發現封路根本無法回去。還好臨時能找到酒店投宿，周一就待在旅館暫且遠端工作，透過電話與電腦遙控，等到周二再看情況。

南太浩湖警局也表示，大雪造成的路況慘不忍睹，像是24日當天，當地就發生近50起車禍。然而警局的人手很有限，當天每個時段的值班人員，只有三名警察、一名小隊長，兩名社區服務警員，以及兩名勤務指揮中心人員，因此根本無法有效封路。而且在這樣的天氣之下，許多救援車輛與人員都很難到達需要幫助的地方，呼籲民眾注意天氣與安全，不要貿然上路。

截至目前為止，風雪與路況還不穩定，少部分地區還出現雪崩，一般認為周二以後情況將比較明朗。

大雪造成許多車子在車道上動彈不得。（Billy Chen提供）
大雪造成許多車子在車道上動彈不得。（Billy Chen提供）
雪中的太浩湖很有情調，但若卡在道路上就很難過了。（Billy Chen提供）
雪中的太浩湖很有情調，但若卡在道路上就很難過了。（Billy Chen提供）
暴風雪下積雪嚴重。（取自警局）
暴風雪下積雪嚴重。（取自警局）
停在路邊沒多久的車子，就積起厚厚的雪。（Billy Chen提供）
停在路邊沒多久的車子，就積起厚厚的雪。（Billy Chen提供）
暴風雪造成能見度很差。（取自警局）
暴風雪造成能見度很差。（取自警局）

警察 灣區 旅館

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