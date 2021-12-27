我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

過去2周…7州Omicron確診增3倍 夏威夷暴增近10倍

麵包到果汁無一例外 食品價2022上半年估漲5%

編譯林梅婕／綜合27日電
很多食品廠商打算明年漲價，專家也預測明年上半年食品價格將上漲5%。(Getty Images)
很多食品廠商打算明年漲價，專家也預測明年上半年食品價格將上漲5%。(Getty Images)

通貨膨脹勢不可擋，全美眾多食品製造商陸續透露2022年的漲價計畫，舉凡最便宜的起司通心麵到高檔超市無一例外；根據消費趨勢與購物心理研究公司IRI的估計，食品價格將在2022上半年成長5%，但漲價幅度將依店家和地區而異。

食品零售經銷商SpartanNash執行長薩森姆(Tony Sarsam)進一步說明，農產品、乳製品和包裝食品如果汁或麵包等，明年都逃不過漲價的命運，「沒人能阻擋這股漲價的趨勢」薩森姆說。

同為食品製造商的億滋國際(Mondelez International Inc)也透露，餅乾、糖果等加工零食都將在明年1月開始漲價，漲幅約6%至7%；通用磨坊食品公司(General Mills Inc)和金寶湯公司(Campbell Soup Co)也宣布明年1月開始漲價；食品業者卡夫亨氏(Kraft Heinz)部分商品如法國第戎芥末醬Grey Poupon和彩色果凍Jell-O，漲幅甚至可能高達20%。

除了薪資和生產成本提高，運輸成本持續上升，迫使零售業與製造業調漲價格；不過卡夫亨氏解釋，並非所有漲價的商品都將成本完全轉嫁給消費者，如Grey Poupon的製造成本就上漲22%。

專家預測2022年的物價漲幅小至2%，最高可達20%，對農產品和包裝食品的影響最大，尤其馬鈴薯和芹菜這些質量較重的蔬果，更容易因為運輸成本而提升售價，仰賴進口的酒精性飲料亦是如此。

至於一些需要保存的食品如美乃滋或冷凍肉品，也會因為製造和物流的人力增加，加上包裝成本上升，部分業界高管認為漲價是必然的走向。

對超市的經營者來說，物價如此快速和大規模的上漲讓他們愈來愈難以招架，中西部連鎖雜貨店Fareway Stores執行長克來默(Reynolds Cramer)形容：「我們才剛收到供應商告訴我們下個月要漲價的通知，但我們根本還來不及向消費者反應他們上個月的漲價。」

知名零售業者克羅格(Kroger)貿易和行銷長艾特肯(Stuart Aitken)也透露，他們不得不刻意抵制部分供應商，希望能延緩漲價升效的時間，「漲價從來都不是件好事」。

零售業 通貨膨脹

上一則

CDC建議隔離期10天減為5天 拜登承認目前檢測資源不足

下一則

暴風雪襲加州邊界太浩 華人受困無法返家 難忘白色聖誕

延伸閱讀

她在麥當勞時薪12元 改拍抖音教作菜 月入萬元

她在麥當勞時薪12元 改拍抖音教作菜 月入萬元
前麥當勞員工轉為零售商拍抖音短片 月收入上萬

前麥當勞員工轉為零售商拍抖音短片 月收入上萬
連小黃瓜都買不下手 苦冷寒冬籠罩土耳其

連小黃瓜都買不下手 苦冷寒冬籠罩土耳其
爾灣大華超市推亞洲網紅三明治 加飲料只要3.99元

爾灣大華超市推亞洲網紅三明治 加飲料只要3.99元

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)

發萬則「去死」簡訊催促男友自殺 波士頓韓裔生認罪

2021-12-23 22:44

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」
專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她