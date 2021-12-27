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CDC建議隔離期10天減為5天 拜登承認目前檢測資源不足

編譯季晶晶/ 綜合報導
美國疾病管制中心周一將新冠病毒感染者的隔離期由10天縮短一半，在此同時，拜登承試目前的檢測資源不足。圖為費城分發快篩試劑時查驗身分證明。路透
美國疾病管制中心周一將新冠病毒感染者的隔離期由10天縮短一半，在此同時，拜登承試目前的檢測資源不足。圖為費城分發快篩試劑時查驗身分證明。路透

美國疾病管制中心（CDC）周一將新冠病毒感染者的隔離期由10天縮短一半，無症狀患者檢測出陽性後僅隔離5天，佩戴口罩就能繼續與他人相處。

這取代CDC先前的指引，感染者應隔離10天。此一改變主要是基於科學顯示，新冠肺炎的傳染大部分發生在發病前期，通常是症狀出現前1-2天，以及症狀出現後2-3天。

新指引宣布時機正值高傳染力的Omicron變種病毒導致每日新增確診病例飆升，使得勞工短缺惡化，數千航班被迫取消。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，「Omicron變種病毒快速傳播，可能衝擊到社會的所有面向」，新的建議「將我們所知的有關病毒的傳播，與疫苗和加強針提供的保護力加以平衡。更新過的指引確保人們可以安全地繼續日常生活」。

美國部分地區疫情慘重。數據顯示，德拉瓦、夏威夷、麻薩諸塞、紐澤西、紐約等州，以及波多黎各，過去一周都通報了比任何其他7天更高的平均日增確診病例數。

iPhone製造商蘋果公司（Apple）已關閉位於紐約市內包括第五大道、紐約中央車站、世貿中心等處的16家直營門市。該公司仍讓顧客網路下單並到店取貨，但不能進店參觀選購，也無法在店內Genius Bar獲得技術支援。

在此同時，美國總統拜登周一承認，目前沒有足夠的檢測資源可以應付Omicron帶來的激增的需求。雖然他所領導的政府近幾周加緊準備，但已來不及防範各地出現嚴重短缺。缺乏檢測資源在過去一周尤其成為問題，因為民眾紛紛尋求檢測以便在年底假期與親友團聚。

他說：「我們從1月完全沒有非處方檢測，到10月有4600萬套、11月有1億套、12月有2億套。但這並不夠，顯然不夠。」

美國的檢測試劑製造商說，他們無法跟上Omicron和假期旅遊季所引爆的創紀錄需求。藥局祭出限購政策，而那些希望到政府所設場地的接受檢測的人，經常必須排隊數小時。

美國著重PCR檢測和製造疫苗，在製造快篩試劑上，落後許多西方國家。今年稍早，全美最大的居家快篩試劑製造商亞培（Abbott）因為需求陡降，資遣了成千上萬名工人，並摧毀數百萬檢測原料，現在證明需求下滑只是暫時性的。

檢測 Omicron CDC

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