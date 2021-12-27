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「現代達爾文」威爾森92歲去世 研究螞蟻和人性聞名

編譯李京倫／報導
哈佛大學生物學教授威爾森（左）2002年頒給影星哈里遜福特「全球環境公民獎」，表彰他對環保的貢獻。威爾森被譽為「現代達爾文」，他26日過世，享壽92歲。（美聯社）
哈佛大學生物學教授威爾森（左）2002年頒給影星哈里遜福特「全球環境公民獎」，表彰他對環保的貢獻。威爾森被譽為「現代達爾文」，他26日過世，享壽92歲。（美聯社）

被譽為「現代達爾文」的美國生物學家威爾森（Edward O. Wilson）26日過世，享耆壽92歲。他研究螞蟻後得出結論，影響人性的是遺傳學而非文化。

威爾森與英國博物學家艾登堡一樣，被認為是全球頂尖自然歷史與保育權威。

威爾森創立的威爾森生物多樣性基金會發聲明說：「威爾森被封為『天生的達爾文接班人』，而且因為在昆蟲學的開創性研究，人稱『螞蟻先生』。」聲明中並未提到死因，只說追思會計畫明年舉行。

威爾森除了在演化和昆蟲學上有突破性研究之外，晚年還發起運動，聯合科學與宗教界保護地球，外界看來這種配對很怪異，但他認為是最佳組合。

威爾森著書30餘本，其中「論人性」和「螞蟻」分別在1979年和1991年獲得普立茲獎。他的寫作風格比一般人預期科學家的風格遠為優雅。

威爾森甚至在2010年嘗試以他熟悉的題材寫小說「蟻丘」，以青少年長大成熟為主題，描述阿拉巴馬州一個男孩試圖拯救沼澤。

威爾森曾獲頒數十個獎項，包括美國科學界最高榮譽國家科學獎。1995年，時代雜誌將他列入美國最有影響力的25人名單。

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