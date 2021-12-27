輝瑞新冠新藥 與抗血脂藥物並用 恐有致命性副作用

輝瑞藥廠獲得FDA核准的抗新冠病毒口服用藥Paxlovid，遇到其他處方藥物時，恐將產生有致命之虞的嚴重副作用。（路透）

國家廣播公司(NBC)報導，輝瑞 藥廠(Pfizer)獲得美國食品及藥物管理局(FDA)核准的抗新冠病毒口服用藥Paxlovid雞尾酒療法，遇到其他處方藥物時，例如抗血脂藥物施德丁(statins)、抗凝血劑(blood thinners)與某些抗憂鬱劑(antidepressants)，恐將產生有致命之虞的嚴重副作用。

科羅拉多大學安舒茲醫學院校區(University of Colorado Anschutz Medical Campus)藥劑學教授安德森(Peter Anderson)，某些潛在副作用並非無關緊要的影響而已，有一些藥物其實應該完全避開合併使用。

安德森指出，避免藥物合併使用在某些情況下非常方便管理，「但在其他情況下，則要特別小心」。

國家廣播公司報導指出，感染新冠病毒患者不論使用輝瑞抗病毒新藥Paxlovid或默克(Merck)抗病毒新藥「莫納皮拉韋」(molnupiravir)，都必須受到醫師及藥劑師的仔細監督，這兩款抗病毒新藥並不是所有染疫患者都能安全使用。

專家警告說，某些普遍使用的抗血脂藥物、抗凝血劑與抗憂鬱劑等，遇到做為雞尾酒療法的抗病毒藥物時，可能產生嚴重副作用，恐有致命危險。

食藥局 核准12以上心臟病、糖尿病患者使用Paxlovid，治療輕度至中度的新冠病毒感染病情，降低住院或死亡風險。對於患有嚴重腎臟病或肝臟疾病的患者，食藥局則不建議使用Paxlovid。

為了避免藥物副作用，食藥局限制「莫納皮拉韋」只能供成年人使用，使用前提則是獲得授權的其他療法，例如單株抗體(monoclonal antibody)藥物，無法取得或對患者不適宜。

Paxlovid雞尾酒療法是由兩錠抗病毒藥物nirmatrelvir加上一錠抗愛滋病毒藥物「利托那韋」(ritonavir)組成。「利托那韋」可以抑制名稱為CYP3A的肝臟酵素，讓這項雞尾酒療法得以減緩人體分解抗病毒藥物的過程，讓藥效時間維持更久。

報導指出，Paxlovid雞尾酒療法若與針對CYP3A肝臟酵素產生作用的藥物一同使用，交叉作用之下藥效恐將升高為對人體有毒的危險程度。

遇到Paxlovid雞尾酒療法時可能出現危險副作用的藥品，除了抗血脂藥物、抗凝血劑與抗憂鬱劑之外，還包括抗癲癇藥物、治療心律不整藥物、高血壓 藥物及膽固醇藥物、抗焦慮藥物、免疫抑制劑(immunosuppressants)、類固醇(steroids)藥物、HIV病毒藥物、勃起功能障礙(erectile dysfunction, ED)藥物等。