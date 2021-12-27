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AIT孫曉雅接受YouTuber專訪 澄清索台積電資料事件

中央社／台北27日電
美國在台協會處長孫曉雅（左）接受YouTuber阿滴訪問。圖／截自YouTube影片
美國在台協會處長孫曉雅（左）接受YouTuber阿滴訪問。圖／截自YouTube影片

台灣Youtuber「阿滴英文」專訪美國在台協會處長孫曉雅，關切為何要求台積電等企業提供資料。孫曉雅澄清，美方是為因應晶片短缺影響汽車供應鏈，美國為求解方，這些資料要求範圍遠比台灣還廣，包括美國全球半導體供應商。

美國在台協會（AIT）晚間在官方臉書粉絲團貼文表示，孫曉雅首次接受YouTuber專訪，而孫曉雅上任以來珍惜每次與台灣朋友互動機會，很高興與網友分享首次與「阿滴英文」一對一專訪，盼透過網路拉近與台灣朋友距離。

孫曉雅表示，她擔任處長首要目標，就是檢視台美關係框架下，包括人才交流、良好經貿關係、共同價值、防禦安全等議題，她都將全力推動這些議題；而有兩個範疇是屬於新的或熱門議題，一是網路安全，一個是供應鏈問題。

阿滴詢問孫曉雅，為何日前美國政府要求台灣積體電路公司自願繳交資料。孫曉雅澄清，這些資料要求的範圍其實比台積電、甚至比台灣還要廣很多，是要求全球半導體製造商和美國半導體供給鏈提供相關資料，範圍涵蓋記憶體晶片、邏輯晶片製造商、封裝測試和運輸產品物流業者等廠商。

她指出，主因是晶片短缺嚴重影響整個汽車供應鏈，讓供應鏈上下游的公司嘗試要找出問題出在哪裡，想了解是否該推出一些激勵政策，或者調整關稅之類的事情。

孫曉雅強調，基於想更加了解現在狀況，才能在了解狀況後，做出最好的政策決定；供應鏈上下游公司想看看政府是否能夠介入解決短缺問題，協助促進這件事、而非扯後腿。

她強調，台灣是一個很大的交易經濟體，在全球供應鏈占有重要角色，因此在台灣有很多可以共同進行的事情，「就是確保全球供應鏈有效進行」。

孫曉雅 供應鏈 晶片

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