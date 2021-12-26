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美著名漢學家、歷史學家史景遷離世 享壽85歲

記者羅印冲／綜合報導
權威史學家史景遷離世，享壽85歲。取材自澎湃新聞
權威史學家史景遷離世，享壽85歲。取材自澎湃新聞

根據澎湃新聞報導，著名歷史學家、耶魯大學榮譽教授史景遷（Jonathan D. Spence）於當地時間2021年12月26日辭世，享壽85歲。

據報導，史景遷研究中國歷史，以獨特視角觀察悠久的中國歷史，以講故事方式寫作，蜚聲國際的漢學家，也是學術暢銷書作者。

自1974年以來，他完成了14部有關中國的歷史著作，包括《追尋現代中國》《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》《康熙與曹寅》《利瑪竇的記憶宮殿》《前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼》等。

史景遷被認為是費正清之後美國漢學家中的代表人物之一。他聲稱，推動著自己寫歷史的最大興趣，在於「激起（讀者的）興趣」。

對史景遷部分作品持尖銳批評態度的阿里夫·德里克，曾概述史景遷表現在其作品字裡行間的兩個顯著特徵：致力於從不同文化的差異中，探求人類共同本性的人文主義追求；堅持的是不帶任何傲慢地面對不同社會之間文化差異的普遍主義立場。

史景遷的第一次中國行是在美前總統尼克森訪中國大陸不久後的1974年，他與14位耶魯大學的教授一起到中國訪問，去了北京、天津、上海、廣州等地。2005年，上海遠東出版社引進了美國史學大師史景遷中國研究系列，包括《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》等共8種。

耶魯大學 北京

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