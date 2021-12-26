疫情下…美面臨10年來最大血荒 紅十字會：1天庫存都難

由於新冠疫情，許多捐血中心關閉，也有不少捐血人取消登記，使美國出現十年來最大的血荒。圖為捐血中心採集的血液。(美聯社)

紐約時報報導，新冠疫情 讓許多商品供應鏈 出現問題，但少有供應鏈的嚴重性可堪比美國血庫。對美國紅十字會(American Red Cross)和其他非營利血液中心而言，當前血荒最大問題是健康捐贈者的人數下降。

美國紅十字會存有國內約40%的血液，該會生物醫學服務主席赫魯達(Chris Hrouda)23日受訪時表示：「這是我從業30年來見過的最大挑戰。」

每年冬季的捐血人數本就會下滑，節日聚會、冬天冷冽、季節疾病、出遊和學校放假等原因，都會降低有意捐血的人數。不過赫魯達表示，全國12月的血液供應已降至紅十字會十年新低。

「我們會儲存三天血液庫存量。」赫魯達表示：「但現在連一天庫存都很難。」血液捐出後，須耗時三天檢測和準備才能給病患。

遠距工作、取消捐血、學校和店面設有防疫容納人數，這些都是血液捐贈者減少的原因；赫魯達指出：「我們今秋未得到預期的捐血量。」

雪上加霜的是，紅十字會就跟其他雇主一樣，得在疫情期間積極吸引和挽留員工。

紐時報導，血荒讓醫院得更謹慎分配剩下的血液資源；捐血對手術、癌症治療、慢性病和外傷非常重要。

田納西州 納許維爾(Nashville)范德堡醫院(Vanderbilt Hospital)是該區唯有一級外傷中心的醫院，該院重新調整輸血，其使用更少紅血球細胞，以確保存量可供所有病患使用。

紅十字會人員表示，其他醫院的因應做法包括改變部分病患的治療方式，或者取消部分患者手術。

美國血液供應量自2020年3月首波新冠疫情爆發後便嚴重短缺，店家關門後捐血活動也跟著取消，年長者向來最常捐血，但他們不敢去捐血中心。

范德堡大學醫學中心血庫醫療主任珍妮佛．安德魯斯(Jennifer Andrews)表示：「每單位的血液都能救命，這個節日期間，你也能給出生命的禮物。」