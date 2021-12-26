年終購物季銷售額勁揚8.5% 服飾和珠寶增幅最大

根據萬事達卡SpendingPulse數據，美國年終購物季銷售額勁揚8.5%，以服飾和珠寶的年增幅最大。美聯社

萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse周日公布的數據顯示，美國今年年終購物旺季的銷售額較1年前成長8.5%，成長幅度是17年來最大，高於該顧問公司預估的7.4%，即使消費者面對售價變貴、產品短缺和新冠疫情 升溫等問題。

SpendingPulse的統計是從11月1日到12月24日，主要受到服飾和珠寶採購所推動。

今年年終購物旺季銷售額比起疫情前的2019年高出10.7%。

就類別而言，服飾銷售增加47%、珠寶32%、電子產品17%。線上購物比去年同期高出11%，比2019年躍增61%。百貨公司的銷售比起2020年大增21%。

對於這兩個月的銷售狀況，全美零售聯合會（NRF）將分析來自商務部 的數據，於明年1月中發布更深入的報告。分析師 也將各零售商排定2月發布的第4季財報，進行剖析。

整體而言，分析師估計會有強勁的年終購物季，因年終購物10月在產品短缺的預期下提早開跑，而且去年收斂的消費者今年也想好好慶祝一番。然而，11月零售銷售仍放緩，部分原因是提前購物，以及Omicron，後者迫使許多人在最後一分鐘取消聚會，假期計畫泡湯。

NRF於12月初預測，年終購物季的銷售額相較於去年同期，增幅可望超越破紀錄的8.5%，達到10.5%。2020年的銷售增幅是8.2%，在疫情初期被封鎖的購物者，多半透過網購，大買睡衣和居家用品。