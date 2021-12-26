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平安夜辱罵拜登 俄勒岡4寶爸：我不是川粉、純粹玩笑話

中央社／華盛頓25日電
美國總統拜登與第一夫人吉爾‧拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（歐新社）
美國總統拜登與第一夫人吉爾‧拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（歐新社）

美國總統拜登在平安夜這天接聽孩子們追蹤聖誕老人動向的電話，其中一名父親說了一句辱罵哏「加油布蘭登」引發爭議，這名父親今天表示，自己並非故意讓道別訊息如此粗俗。

「加油布蘭登」實際意指「去你的拜登」（F**k Joe Biden）。今年10月初，賽車手布蘭登布朗（Brandon Brown）贏得美國改裝房車系列賽（NASCAR）冠軍接受訪問時，場邊傳出觀眾高喊F**k Joe Biden聲浪，但記者卻告訴布朗觀眾在喊Let's Go Brandon。這句話後來就在網路引發廣泛迴響並成為罵人哏。

拜登和妻子吉兒（Jill）平安夜接了一些各地孩子們打進來的電話，包括這名父親賈瑞德（Jared Schmeck）的來電。雙方通話結束前，賈瑞德說：「聖誕快樂，加油布蘭登。」拜登放鬆地回答「加油布蘭登，我同意」，然後詢問賈瑞德人是否在俄勒岡州，但電話隨即斷線。

賈瑞德今天表示，他和家人每年平安夜都會打電話到北美航太防衛司令部（NORAD）聖誕老人追蹤系統，對於電話會被直播一事並不知情。他還說，他並沒有掛斷總統的電話，而是被斷線。

這名35歲的四寶爸向俄勒岡媒體The Oregonian/OregonLive表示：「總歸一句，我並不反對拜登先生，但我很懊惱，因為我覺得他可以做得更好。我沒有不尊重他的意思。」

賈瑞德說，自己並非「川粉」，還說自己是個「思想自由的美國人，也是耶穌基督的追隨者」。

消息傳開後，網路上出現不少罵聲。加州民主黨籍聯邦眾議員瓦爾韋爾（Eric Swalwell）在推特上寫道：「我不敢相信我們身而為人竟然如此粗鄙。別在平安夜這麼做，別對一個在聖誕節失去妻女的人這麼做。我們應該更有格調。」拜登的第一任妻子娜伊莉雅（Neilia）和當時仍在襁褓中的女兒娜歐蜜（Naomi）1972年聖誕節前夕出門採買時遭遇車禍，雙雙喪命。

另一位網友在推特上抨擊：「我們一些人用感激的心慶祝耶穌誕生，其他人則爆粗口來娛樂他的孩子和YouTube觀眾。」

另一人則狠酸：「哇。傑瑞德賈瑞德人生中第一次要紅了，而且是用不好的方式。」

賈瑞德稱自己的發言是玩笑話，也反映出自己對拜登的種種政策感到沮喪，包括聯邦強制接種疫苗、通貨膨脹，和導致消費產品短缺的全球供應鏈問題。

他表示，「現在我又因為行使言論自由遭到攻擊」，還說自從那通電話後，自己陸續接到一些模糊但具威脅性的電話。

賈瑞德說：「我明白『加油布蘭登』有粗俗的含意，但我才沒那麼愚蠢，不論我對他（拜登）的看法如何。他看起來是個親切的人，我完全沒有敵意。這純粹只是無辜的玩笑話，也算是用一種開玩笑的方式，用我與生俱來的權利表達我的失望…我愛他就像我愛任何其他兄弟姊妹一樣。」

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