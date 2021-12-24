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拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題，但有通電話快結束時，一名孩子的父親竟脫口「加油，布蘭登！（Let’s Go Brandon!）」，而這句話正是美國保守派近期興起的反拜登「國罵」，實際上是在說「XX的，喬．拜登！（Fxxk Joe Biden!）」。

拜登夫婦平安夜時與一個來自俄勒岡州的家庭通話，談話過程相當正常，拜登最後還不忘對著電話說「我希望你們有個美好的聖誕節」，未料該家庭自稱叫賈里德（Jared）的父親突然接著說，「我也希望你們有個美好的聖誕節。聖誕快樂。加油布蘭登！」，拜登則回應「加油布萊登，我同意。」拜登接著想問對方是否住在俄勒岡州，但電話就被掛斷了。

目前尚不清楚來電者的意圖、拜登為何重複這句口號，以及兩人是否都知道這句話的含義。白宮沒有回應媒體置評要求，該名自稱賈里德的全名和聯繫方式也不得而知。

這句口號在美國前總統川普的支持中很受歡迎，起源於2020年10月的一場納斯卡賽車（Nascar）賽事，當時NBC體育記者正在直播採訪納斯卡車手布蘭登．布朗（Brandon Brown），結果觀眾席此起彼落傳來抗議拜登的口號「XX的，喬．拜登！（Fxxk Joe Biden!）」，而這位記者便向布蘭登．布朗開玩笑說道：「你能聽到人群的呼喊吧，『加油，布蘭登！』」，爾後這句話就成為諷刺拜登的口號。

川普2018年平安夜參加「追蹤聖誕老人熱線」活動時也曾引發爭議，當時他接起一通7歲兒童的電話時，問他相不相信聖誕老人的存在，隨後竟說，「7歲還相信聖誕老人的兒童非常少數」。遭到網友痛批毀了孩子的童年。

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