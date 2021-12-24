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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

相較去年疫情高峰 華醫：病例雖暴增 但醫院能應對

記者牟蘭／紐約報導
西奈山皇后醫院的華裔醫生白馬修(右)表示，近期雖然病例猛增，但完全接種與接種了補強針的突破性染疫者，症狀較輕，相較去年，今年的情況相對穩定。(取自NBC視頻)
西奈山皇后醫院的華裔醫生白馬修(右)表示，近期雖然病例猛增，但完全接種與接種了補強針的突破性染疫者，症狀較輕，相較去年，今年的情況相對穩定。(取自NBC視頻)

近期疫情反彈，西奈山皇后醫院(Mount Sinai Queens Hospital)的華裔醫生對比自身去年與今年的工作經歷，指出近期雖然病例猛增，但完全接種與接種了補強針的突破性染疫者，症狀較輕，染疫病重者的死亡率也較低，相較去年疫情高峰期整個急診室陷入恐慌，今年的情況相對穩定。

西奈山皇后醫院白馬修(Matthew Bai，音譯)曾在去年疫情高峰期，在臉書錄製系列視頻，記錄這一至暗時刻；他在視頻中表示，當時的醫院已經飽和，急診室的各個角落都躺著患者，醫護人員盡力為每個患者提供治療，「我在急診室看到了可怕的事情，我自己也感到害怕」。

近期疫情再度飆升，白馬修24日接受採訪時表示，相較於去年，因今年疫苗普及，且傳播性強的Omicron變種病毒，致死率較低，目前的情況相對穩定，「和前幾波病例不同的是，這次的病例沒有那麼嚴重」；他說，近期確診的突破性染疫患者中，多數症狀較輕或根本沒有任何病症。

紐約州政府公布的數據顯示，雖然新增的染疫患者人數飆升，但入院治療率與死亡率並未大幅增加；不過，白馬修仍呼籲民眾切忌放鬆防疫，並指出近期有部分年輕且健康的患者染疫後，因病重入院治療，「值得我們注意的是，現在我們有對抗病毒的『武器』，不僅僅是疫苗，還有有效的治療方法」。

數據顯示，去年疫情高峰期，全市的11個公立醫院中，有970名重病患者在加重病房急救，但截至23日，全市只有54名重病患者在加重病房急救；對此，白馬修以自家醫院為例，指出目前只有10%到15%的染疫患者在加重病房救治，其餘病房提供給其他疾病患者，意味著醫院還有大量空間治療病患。

根據紀錄，Omicron變種病毒先在南非爆發，不到一個月時間擴散到全球30多個國家和地區，英國感染病例連日飆升，不過實驗數據也顯示，這種新變種病毒致死率較低，染疫者不易轉為重症患者；但醫學專家提醒，民眾、尤其是尚未接種疫苗的人群仍應謹防疫情。

疫情 變種病毒 疫苗

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