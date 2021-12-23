佛洛伊德能獲死後赦免？德州長聖誕夜特赦傳統引關注

德州州長艾伯特。(美聯社)

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)每年聖誕夜宣布州長特赦名單，已成例行傳統；去年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死的明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)，2004年涉嫌販賣毒品在休士頓 被補，艾伯特是否同意為佛洛伊德死後赦免(posthumous pardon)，引起媒體關注。

德州赦免與假釋委員會(Texas Board of Pardons and Paroles)今年10月表決時一致通過，支持讓佛洛伊德獲得死後赦免，成為德州自2010年以來，第二個獲得州長死後赦免的案例。

不過，委員會23日態度突然改變，以「程序錯誤」為由取消了包括佛洛伊德在內共計20多人的赦免建議名單。

根據媒體報導，德州赦免與假釋委員會16日致函艾伯特表示，原本提交給州長的建議赦免名單上，67人當中約有三分之一出現「無法解釋的誤差」，佛洛伊德也包括在內。

艾伯特發言人埃茲(Renae Eze)發表聲明指出，德州赦免與假釋委員會撤回佛洛伊德的赦免建議，讓艾伯特在時間緊迫之下，無法重新考慮。

佛洛伊德2020年遭明尼阿波利斯(Minneapolis)白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死之前，人生當中絕大多數時間都住在德州休士頓，死後也安葬在休士頓。遭到謀殺罪定罪的沙文，今年6月被判坐牢22年半。

休士頓律師艾莉森‧馬瑟斯(Allison Mathis)指出，希望爭取州長「三連霸」任期的艾伯特，由於明年3月共和黨黨內初選面臨極右派黨內人士挑戰，因此在佛洛伊德死後赦免案大玩政治手段。

馬瑟斯說，倒數時刻赦免出現大逆轉根本是「可笑的鬧劇」。她說，德州赦免與假釋委員會成員都是艾伯特指派的，委員會突然宣布取消建議之前，對於讓佛洛伊德獲得死後赦免不曾提出任何意見。