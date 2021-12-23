前財長桑默斯：美國經濟有衰退並陷長期停滯風險

美國前財長桑默斯警告，美國經濟可能很快陷入衰退，此後出現長期停滯。（歐新社）

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）在接受彭博經濟研究播客節目Stephanomics訪問時警示，未來幾年美國經濟將進入考驗期，可能在衰退後陷入長期停滯。

桑默斯表示，聯準會 遲遲未發現通膨風險，在抑制物價上反應過慢可能導致經濟大幅滑坡。他說：「我們在1970年代學到得到痛苦教訓，經濟過熱不僅帶來高通膨，而且通膨會不斷上升。這是我為何擔心，我們已到了不觸發衰退即難以降低通膨的地步。」

根據曾準確預測到今年債市通膨預期上升的Bank of Ireland Group通膨交易台負責人Semin Soher Power，明年第1季，美國消費者物價指數（CPI）年增率將超過7%，高於11月的6.8%，也高於彭博調查分析師的預估中值6.3%。她說，通膨壓力「現在更多是由經濟成長帶來的」，不單純因為能源價格上漲或經濟重啟。

桑默斯認為，目前的通膨形勢嚴重，但聯準會對失業率持續降低而通膨會減弱的預期太過自信。聯準會本月預測，未來3年，每年失業率僅3.5%。

物價壓力意味著金融市場的借貸成本可能有上升空間，儘管投資人似乎押注經濟成長且通膨將獲得控制。

聯準會官員本月預測，到2023年末，基準利率將從目前的近零水平升至1.60％，2024年末達到2.10％。但交易員的看法不同，歐洲美元期貨合約顯示，市場認為這兩個時點的短期利率都將在1.50％左右。在殖利率 曲線的另一端，10年期美國公債殖利率目前低於1.50％。

桑默斯說:「我對長期利率這麼低感到驚訝。市場預計我們將採取必要措施遏制通膨，而且緊縮力度非常大」。

桑默斯還懷疑，「無限制地讓經濟過熱」是否足以像部分人士所說的有助推高薪資水準，他警告通膨上升會侵蝕家庭的薪資收入。

長期而言，桑默斯說，經濟成長「長期停滯」的風險仍然存在，這是大蕭條 時期出現的情況，即趨勢成長率下降，利率低於歷史水平。桑默斯第一次開始警告這個問題是在2013年。