誤認手握電擊槍擊斃黑人 女警殺人罪確定 2月18日判刑

誤認手握電擊槍，實際上開槍擊斃青年黑人萊特（aunte Wright）的女警波特（ Kim Potter，圖中）殺人罪確定 ，預定2月18日判刑。Getty Images

法院23日判決，誤認手握電擊槍，實際上開槍擊斃青年黑人萊特（aunte Wright）的女警波特 （ Kim Potter）殺人罪確定 ，預定2月18日判刑。

白人居多的陪審團審議4天後，宣告波特一級與二級殺人罪行成立，依法將坐牢七年以上，檢方說將請求法官判決更長的徒刑。

主審法官蕊迦納‧朱（Regina Chu）下令當庭羈押49歲的波特，並且不準保釋。

法官宣讀判決時，在法庭堅稱「不想傷害任何人」的波特低著頭，因此看不出表情，法官感謝陪審團的辛勞時，她在胸前劃十字。

她的律師恩格（Paul Engh）以她不會畏罪逃逸，也不會對社會治安造成任何威脅為由，反對法官羈押她且不得保釋。「她對本案深表懺悔、至表遺憾，本人更不是公眾危險，」恩格說。

朱不理嫌犯律師的說詞，告訴他，「本案的處理，不能與其他案件有所不同。」

法警把帶著手銬的波特帶離法庭時，有人高呼，「波特，我們愛你。」庭外，有一群人齊唱，「說出他的名字！萊特！」也有人高舉「有罪」字眼的牌子。

4月11日，波特等員警在明尼亞波利斯郊區布魯克林 中心市十字路口，把20歲的萊特攔下來，準備逮捕他，因為警方懷疑他非法攜帶武器，已申請搜捕狀。

他被攔下後，實習警察 蠟奇（Anthony Luckey）從他車裡發現他未出庭應訊的拘捕狀，波特和另一名警察上前打算拘捕他，他聽命下車，但蠟奇拿出手銬要將他銬住時，他逃回車內。

那時，蠟奇還抓著萊特，波特說，「我要用電擊槍電你。」接著伸出右手掏出手槍，槍口對著萊特，開口說，「我要電你了，」過了兩秒鐘，仍口口聲聲「電你」講了三次，再過一秒，她扣動扳機，一槍命中萊胸部。

闖禍後，她馬上叫道，「X的，我拿錯槍，殺死他了，」再過一分鐘，她明白自己要坐牢了。

一級殺人罪要成立，必須證明波特「行為不當」造成萊特死亡；二級殺人罪，則因不可饒恕的疏忽，造成人命喪失。一級殺人罪最高可判15年徒刑。