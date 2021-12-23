一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

明尼蘇達州警方22日表示，住在明州 穆爾海德市(Moorhead)一處房屋的七人家庭，上周六被發現全部陳屍家中，經查死因明顯為因一氧化碳中毒，警方說，該家庭的親戚因為兩天無法跟他們聯繫而前往察看，沒想到全家包括四位大人三個小孩均已不幸遇難。

警方表示，受害家庭為來自洪都拉斯的移民，聖保羅市的拉牡齊郡(Ramsey County)法醫辦公室檢查了死者血液樣本，結果顯示七人身上的一氧化碳含量都達到致命水平。

發生事故的房子為兩層樓的雙併屋，屋齡五到七年左右，沒有地下室，所有房間都位於二樓，火爐則在車庫的小隔間中。

警局局長蒙洛(Shannon Monroe)說，一氧化碳不是來自家中的暖氣火爐，就是停在車庫的一輛休旅 車(van)，然經過專業人員初步調查，房內的暖氣爐並未有問題；目前則針對死者血液中是否含有氰化氫(hydrogen cyanide)做進一步檢測 ，如果確認有此成分，那麼很可能罪魁禍首就是休旅車。不過，這項測試時間需要八周才能有結果。

調查人員發現，車庫內的一氧化碳偵測器已經被移走，換上一個僅能偵測煙霧的探測器，蒙洛說，車庫的休旅車只剩半缸汽油，電池也已經沒電，蒙洛提到，一般如果是刻意暴露在一氧化碳的案件中，車輛通常被發現時汽油都已經用罄。

蒙洛表示，目前沒有發現任何犯罪活動的跡象，除非後期調查有其他新的證據，否則研判是意外造成一家七口死亡。

死者七人包括Belin Hernandez 37歲、Marleny Pinto 34歲、Eldor Hernandez Castillo 32歲、Mariela Guzman Pinto 19歲、Breylin Hernandez 16歲、Mike Hernandez 7歲、Marbely Hernandez 5歲。

蒙洛提到，死者都穿著輕薄的衣物，可見當時暖氣有在運行，不過，救護人員到場時說，屋內溫度當時只有華氏54度，但火爐風扇仍在轉動。