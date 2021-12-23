NBC：蘋果AirTag成為跟蹤騷擾及竊車案犯罪工具

蘋果公司(Apple)推出的藍牙追蹤器AirTag屢傳成為犯罪工具。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，蘋果 公司(Apple)推出的藍牙追蹤器AirTags，已經成為某些跟蹤騷擾、竊車案件當中的犯罪工具。科羅拉多州、喬治亞州、密西根州及德州等地警方，都曾接獲AirTags出現在跟監、車輛偷竊案件當中的實例。

報導指出，住在東岸城市的一名婦女匿名受訪時說，周五晚間離開酒吧之後，開車途中發現iPhone跳出「發現有AirTags跟著你一起移動」(AirTag Found Moving With You)訊息，訊息內容寫著「持有人可以查看AirTags定位」。

警覺可能遭人跟蹤，這名婦人旋即檢查皮包、大衣口袋是否被人放置AirTags，驚嚇之餘不敢回家，另尋安全地點過夜。隔天一早，她請人查看車輛，結果在車輪位置的車殼內部找到一個AirTags。這名婦人把事發經過發布於推特(Twitter)，但後來貼文隱私 設定改成不公開。

這名婦人接受國家廣播公司訪問時說，因為停車地點距離酒吧稍遠，懷疑可能有人計畫偷車，事後雖然向警方報了案，但不確定警察 是否會展開調查。她說，在車殼找到的AirTags追蹤器，已被朋友丟棄。

報導指出，根據警界人士、家暴犯罪家、電腦資安專家及地方新聞報導，實際案例顯示，AirTags追蹤器遭到越來越多有心人士做為跟蹤他人或偷竊車輛的犯案工具。

數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)網路安全部主任艾娃‧賈爾波林(Eva Galperin)說：「毫無疑問，蘋果AirTags確實被人拿來做為跟監他人之用。」

包括科羅拉多州、喬治亞州、密西根州及德州等地方警察局，都曾接獲AirTags出現在跟監、車輛偷竊案件當中的實例。愛達荷州雙瀑布市(Twin Falls)警長辦公室本月就則發表聲明，提醒當地居民AirTags的潛在風險，呼籲面臨家暴威脅的受害者應提高警覺。

專門為警察機關提供法律諮詢的加州律師道吉(Adam Dodge)分析，對某些不肖份子或有虐待傾向的人來說，AirTags的問世形同突然獲得一種「精密、便宜且功能強大的工具」。

過去幾個月裡，蘋果公司對於AirTags進行旨在避免遭到濫用的軟體更新，追蹤器如果與持有人距離相隔太遠，就會發出警示聲響，上周還推出名稱為「追蹤器偵測」(Tracker Detect)的手機應用程式供民眾下載，或遭人以AirTags跟蹤時將會收到提醒。

賈爾波林表示，並不是所有民眾都希望下載蘋果新推出的應用程式，「這些措施仍然是不夠的」。她說，谷歌(Google)旗下的安卓(Android)版本手機，也需要推出大規模改變，以確保消費者隱私。