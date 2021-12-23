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新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

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新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍北卡羅來納州新科聯邦眾議員克勞索恩宣布離婚。(Getty Images資料照)
共和黨籍北卡羅來納州新科聯邦眾議員克勞索恩宣布離婚。(Getty Images資料照)

新婚八個月的共和黨籍北卡羅來納州新科聯邦眾議員克勞索恩(Madison Cawthorn)，22日發表簡短聲明宣告離婚。克勞索恩指出，訂婚時還不是國會議員，當選眾議員之後，一夜之間人生改變，對家庭生活帶來挑戰，夫妻兩人協議分手。

26歲的克勞索恩今年4月3日與27歲Instagram健身網紅克莉絲汀娜‧貝亞德列(Cristina Bayardelle)結婚，當時克勞索恩出任北卡聯邦眾議員大約才三個月。克勞索恩向來力挺前總統川普，也支持川普散布的選舉陰謀論。

克勞索恩4月4日在推特發布結婚喜訊時寫道，2014年4月3日發生車禍，人生從此改變，必須坐輪椅，「未來夢想通通破滅」。他寫道：「2021年4月3日，我的人生再次改變，跟克莉絲汀娜結婚是我這輩子最大的榮耀、恩典及冒險」。

克勞索恩22日透過發言人巴爾(Luke Ball)發表聲明，已與妻子共同決定結束婚姻。

聲明中指出，訂婚時還不是國會議員，「我希望為民眾效力，我們兩人也都同意我應該參選，後來獲得空前勝利」。

克勞索恩表示：「不過，一夜之間，我們的人生都改變了。這個變化令人手忙腳亂，並且帶來困難。這種快速步調與生活型態，都不是我們原先料想的。」

他表示，雖然從結婚以來就努力經營婚姻，但如今體認到無法維持平衡，兩人之間存在著無法和解的歧見，因此共同做出困難決定，協議離婚。

克勞索恩在聲明中呼籲外界尊重兩人隱私。

宣告離婚的前一天，克勞索恩參加非營利右派青年組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)舉辦的「美國慶典」(AmericaFest)座談會時，發表演說時呼籲與會人士「年輕時就要趕快結婚」、「生越多小孩越好」。

他在演說中也對與會年輕人說，如果正在就讀大學，不妨考慮「退學」，除非學習科目是準備成為醫生或律師。他說，高等教育根本是「詐騙」(scam)，很慶幸自己選擇退學。克勞索恩形容自己是個「光榮的輟學生」。

根據維基百科，克勞索恩2016年秋季進入帕特里克亨利學院(Patrick Henry College)就讀，主修政治學，但由於許多科目成績都只拿到「丁」(D)，因此退學。克勞索恩曾說，成績不佳是因為車禍受傷，腦筋反應變慢，影響學習。

今年2月，新聞網站BuzzFeed報導，多名帕特里克亨利學院同學指控克勞索恩曾有不當性行為，克勞索恩則嚴正否認。

影片來源：YouTube FOX 46 Charlotte

眾議員 北卡羅來納州 車禍

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