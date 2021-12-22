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美西塞港 美東紐新2港順暢 聖誕禮物不延誤

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州紐瓦克港幾乎沒有貨輪阻塞的情況，因而也吸引不少貨輪到此卸貨。(取材自YouTube)
新澤西州紐瓦克港幾乎沒有貨輪阻塞的情況，因而也吸引不少貨輪到此卸貨。(取材自YouTube)

全美最繁忙的洛杉磯港外許多貨櫃輪苦等進港卸貨，全球供應鏈大混亂及中斷，這些情況對於新澤西州紐瓦克港(Port Newark)，真的是如同天方夜譚，港口的營運幾乎沒有受到影響，因而也吸引不少貨輪到此卸貨。

供應鏈中斷的危機導致電腦晶片、電子設備、玩具乃至各種進口商品都出現嚴重短缺，甚至推高經濟的通膨率，然而美國還有很多其他港口依然暢通，支持了全國的商品流通。

就以同屬紐約大都會地區的紐約港／新澤西紐瓦克港為例，紐約港外只有五艘貨輪停泊。有幾艘船停靠並正在裝載。

新州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)強調，供應鏈出現嚴重挑戰是新冠疫情的結果，但紐瓦克港完全有能力應對其他港口所遇到的問題；他指出，在西岸造成諸多延誤的問題，並沒有在這個東岸最大的港口出現。

墨菲又說，新澤西州港口使美國大部分地區避過了供應鏈和物流中斷，全國40%的聖誕禮物將通過紐約和新澤西的港口運送。他甚至說：「聖誕老人的禮物正在路上。」

目前紐約港及和新澤西港口的平均等待卸貨時間為2.24 天，由於暢順沒延誤的關係，帶來了更多業務。同屬紐約大都會地區的紐約港、新澤西紐瓦克港及史泰登島(Staten Island)港口，10月份創下貨運新紀錄，甚至有望創下年度紀錄，較去年多處理22%的貨物。

物流公司Shifl指出，很多原計畫在西海岸港口卸貨的集裝箱貨輪已改到東岸，儘管多行駛數萬哩，但卻節省大量停泊等待的時間，現在來自中國的貨輪，到達紐約和新澤西港的時間比西海岸的港口快25%。

儘管墨菲傳達了樂觀的信息，然而商品價格上漲、運輸成本持續飆升，不但傷害了進口企業，也嚴重打擊消費者。

新州民主黨籍國會眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)指出，集裝箱的平均運輸成本已從疫情前的1000元飆升到現在2.2萬元至3萬元左右。他已要求國會就此舉行聽證會。

新澤西州 供應鏈 大都會

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