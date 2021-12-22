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CNN：某些雇主開始強制規定施打補強針

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫苗強制接種規定爭議未休，受到Omicron變種病毒肆虐影響，某些雇主現在已開始要求已打疫苗的員工必須追加補強針。圖為華府居民排隊打補強針。（Getty Images）
新冠疫苗強制接種規定爭議未休，受到Omicron變種病毒肆虐影響，某些雇主現在已開始要求已打疫苗的員工必須追加補強針。圖為華府居民排隊打補強針。（Getty Images）

新冠疫苗強制接種規定爭議未休，受到Omicron變種病毒肆虐影響，某些雇主現在已開始要求已打疫苗的員工必須追加補強針。有線電視新聞網(CNN)22日報導，以新墨西哥州規定為例，已經接種新冠疫苗的醫護人員必須在1月17日之前打補強針，州政府員工以及公立學校教職人員則必須接種補強針，才算符合「完成接種」(fully vaccinated)定義。

新墨西哥州代理衛生廳長史克拉斯(David Scrase)說：「補強針推廣計畫反應頗佳，成果超過全國平均表現，不過我們仍要繼續努力。」

報導指出，五角大廈證實目前正考慮規定全體美軍必須強制接種補強針。

報導指出，耶魯大學(Yale University)、普林斯頓大學(Princeton University)、哥倫比亞大學(Columbia University)、史丹福大學(Stanford University)、哈佛大學(Harvard University)、達特茅斯學院(Dartmouth College)、麻省理工學院(MIT)、安普斯特學院(Amherst College)、威廉斯學院(Williams College)、艾莫瑞大學(Emory University)、西北大學(Northwestern University)等都要求學生及教職人員寒假結束返回校園時，必須接種補強針。

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)要求所有演出人員、行政人員以及觀眾，參加表演之前必須出示已打補強針的接種證明。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

全球調查暨顧問機構葛特納爾(Gartner)人力資源研究長克羅普(Brian Kropp)分析，雇主考慮是否要求員工打補強針的問題時，對於「完成接種」定義調整與否，多半不願意比美國疾病管制暨預防中心(CDC)提早行動。

他分析，疫苗接種規定面臨某些員工反彈的雇主，比較希望跟著疾管中心頒布的命令行事，如果疾管中心修正「完成接種」的資格定義，估計60%以上雇主將要求員工要打補強針。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)公眾意見暨研究部副總監艾希莉‧克爾辛格(Ashley Kirzinger)說，調查結果顯示許多民眾對於補強針缺乏認知，但Omicron變種病毒導致疫情升溫的新聞報導，的確提高民眾對打補強針的興趣。

她說，沒有打疫苗的受訪者當中，約有48%表示沒有任何理由足以說服接種疫苗，但在已經接種新冠疫苗的民眾而言，對於疫苗並沒有負面觀感，若有要求施打補強針的強制規定發布，將會積極配合。

疫苗 新墨西哥州 變種病毒

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