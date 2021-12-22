深信選舉陰謀論而威脅記者及國會議員 男子被判三年

1月6日國會暴動事件當天，許多參與民眾在現場持手機自拍。(美聯社)

來自加州 灣角市(Bay Point)的36歲男子列米克(Robert Lemke)深信選舉陰謀論，對於曾經公開說出川普 敗選的國會議員、媒體記者以及家屬共計50多人分別做出恐嚇威脅，包括前往媒體記者的母親住家以及父親墳墓。列米克本周稍早被聯邦法院判處三年有期徒刑，出獄後還要接受三年監外看管(supervised release)。

國家廣播公司(NBC)報導，列米克20日被紐約南區美國聯邦區域法院法官判處三年有期徒刑外加三年監外看管。聯邦檢察官 指出，列米克威脅對象包括民主黨籍紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)的弟弟。

根據法院紀錄，傑弗瑞斯的弟弟今年1月6日收到列米克發送簡訊，內容寫著：「你哥哥說謊，害你們全家都有危險。我們攜有武器，現在就在你們家附近。」

聯邦檢方調查指出，從2020年11月至2021年1月間，列米克寄發威脅簡訊或語音留言給50多人，包括曾說出川普在2020年大選落敗的國會議員、媒體記者以及家屬。列米克今年1月26日在加州灣角市落網。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)指出，遭到威脅的受害者只是因為陳述事實，就被列米克盯上，「列米克企圖壓制他人的言論自由，以暴力威脅恫嚇他人，製造恐懼」。

有線電視新聞網(CNN)記者史特勒(Brian Stelter)20日在紐約南區美國聯邦區域法院判刑聽證會(sentencing hearing)作證結束後表示，2020年大選過後，就在川普開始散布勝選結果遭竊的不實說法之際，突然收到陌生男子發送簡訊，內容則註明史特勒母親的住家地址。

史特勒作證時說，後來又收到語音留言，告知「不要再挖新聞」，還收到附有照片的簡訊通知，照片內容則是史特勒父親的墳墓。

遭聯邦檢察官以恐嚇他人罪名起訴的列米克今年10月向法院認罪。檢方指出，列米克至少使用三個不同的手機號碼及電子裝置帳號，隱瞞身份發送恐嚇簡訊。

CNN主播李蒙(Don Lemon)也在法院聽證會上作證表示，自己跟未婚夫都收過列米克的恐嚇簡訊。

根據法院紀錄，民主黨籍加州聯邦眾議員加拉孟迪(John Garamendi)向聯邦檢察官指出，妻子與兒女都遭到列米克點名威脅，列米克在簡訊中一一列出加拉孟迪家人姓名以及居住地址。

加拉孟迪向調查人員說，自己使用的私人電話及住家地址向來沒有公開，發送恐嚇簡訊者能夠取得機密個資，「讓我們覺得這是真實且嚴重的威脅，針對我及妻子、兒女及孫子們而來」。