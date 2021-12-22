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北加屋崙公寓漏水發黴 華老家中戴N95防毒口罩

記者劉先進／屋崙報導
梁婆婆家中黴菌味道很重。（記者劉先進 ／攝影）
梁婆婆家中黴菌味道很重。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠Hotel Oakland 老人公寓數名老人住戶，21日向本報透露，公寓天花板和墻壁漏水嚴重，物業管理方沒有及時修理，有的房屋漏水問題有一年時間。上月暴風雨來臨，家中要放4個大桶接水，雨水從墻壁漫出來，浸濕了地板和床鋪，老人不得不用棉毛巾吸水。且地板因長期有水，長了黴菌，氣味難聞，老人甚至要在家中長期戴著N95防毒口罩，睡覺要蒙著被子遮住鼻。 

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）和屋崙警員一起到現場處理。管理公寓的經理Candy表示，此前讓建築師修過天花板，但漏水屬於外牆問題，修理需要市府的許可，且要爬到高空作業，比較危險，費時較長。不過，經過華促會的溝通，Candy和莊錦鎮挨家挨戶來到詢問住戶，承諾給漏水嚴重的住戶提供公寓內房間或附近酒店居住，並幫忙搬家。

漏水，老人通宵毛巾吸地板

事發的Hotel Oakland位於屋崙華埠13街。21日，記者陪同莊錦鎮、屋崙警員一行，查看漏水和黴菌問題。家住七樓、80歲的溫婆婆說，自從今年11月的暴風雨，漏水問題開始嚴重。有一次，坐在廳裡面，雨水忽然從墻壁蔓延出來，浸透了地板。水無孔不入，甚至從內墻跑出去，弄濕隔壁的臥室床。因為地板上的水分太多，她不得不用毛巾吸水，再去擰乾，如此往復。有一天，顧不及睡覺，整整吸水一晚上，導致坐骨神經痛。為此，她特地在家中配備多條毛巾，以備不時之需。

記者在現場看到，因為地板墻壁滲水，墻壁上有明顯的黴菌。

防黴，老人家中戴防毒口罩

七樓的劉太太和先生家中，則問題更加嚴重，因為天花板常常漏水，夫妻兩人跟物業要了若干水桶，在家中接水。兩人甚至打開天花板，在上面放一個水桶。 記者看到，天花板漏開的地方，還能看到上方包裹管道的絕緣材料外皮破開。劉先生和太太說，從去年年底就開始漏水。今年夏天，有建築師來修理整個大樓的天花板，但不知為何，漏水的地方更多。兩人試圖反映，但公寓管理房說，工程師需要研究一下問題何在。

六樓89歲的梁婆婆一個人租住。經常要洗腎，生活不能自理，需要長期護理幫忙。房間長期漏水，她也在家中備了4個塑料桶接水。「有一天晚上漏水，護工不在，我又沒有力氣挪動水桶接水，只能讓水漏了一晚上。」梁婆婆說，10年前就漏過水，導致地板潮濕，長了黴菌，空氣中有一股難聞的味道。

家住四樓、80歲的湯婆婆說，因漏水問題厲害，黴菌味道重，她在家中戴著防毒面具，睡覺蓋被子要蒙住頭部和鼻子，避免呼吸空氣。

還有租戶表示，漏水嚴重，甚至天花板掉下來。管理方請人修理時，又撕掉了一些天花板。有老人甚至在床鋪上鋪設塑料袋，防止潮濕。

此事驚動警方，派員朝刑事方向展開調查，管理方最後作了表態。有關詳情，請見周三本報深入報導。

漏水問題嚴重，老人家要放四個大桶接水。（記者劉先進 ／攝影）
漏水問題嚴重，老人家要放四個大桶接水。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進 ／攝影）
家中潮濕有黴菌，氣味難聞。老人要戴N95防毒口罩。（記者劉先進 ／攝影）
家中潮濕有黴菌，氣味難聞。老人要戴N95防毒口罩。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 華埠 口罩

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