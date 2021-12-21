疫情影響 美國今年人口僅成長0.1% 創下新低紀錄

美國人口今年僅成長0.1%，創下新低紀錄。(美聯社)

美國的人口今年僅成長0.1%，是歷來最低，顯示了疫情 的影響力。

華爾街 日報引述普查局21日發布的數據報導，在截至7月1日的1年裡，美國人口增加39.3萬到3.319億人。其中包括出生比死亡多14.8萬人，其他增加24.5萬人，出生超過死亡的成長人數首見低於海外淨遷入。

新冠疫情是全美第三大死因，但人口成長在疫前已放緩，即使過去10年間，一年仍平均增逾200萬人，例如2016年成長230萬人。

出生率自2007-2009年經濟衰退以來穩步下滑。死亡率走高，尤其是在鴉片類藥物氾濫問題嚴重的州。近幾年又因為川普政府訂定的政策致使移民減少。

新罕布夏大學教授Kenneth Johnson說：「新冠肺炎使困難情勢惡化。」

有17個州人口減少，紐約州少1.6%最多，伊利諾州少0.9%，夏威夷州少0.7%，去年首見人口下滑的加州今年再減0.7% 。哥倫比亞特區則少2.9%。

更廣泛來看，中西部人口少0.1%，東北部少0.6%，西部持平，而南部增加0.6%。南部最大州德州 增加1.1%。增幅大的州還包括愛達荷（2.9%）、猶他（1.7%）和蒙大拿（1.7%）。由於疫情促使更多人搬往更溫暖的低稅率州，佛州、德州和亞歷桑納州人口都出現來自國內人口移動的最大增幅。

雖然想自南部邊界非法入境的人數創紀錄，但國際移民淨人數相對較少。今年僅略高於去年半數到47.7萬人，2016年時還有逾100萬。

根據華爾街日報，新罕布夏大學的Johnson說，人口成長預計維持低檔，因老化的人口很可能讓死亡率承壓，而出生停遲顯將持續，「會影響到中小學和大學，最終衝擊勞動力」。

成長雖慢，但普查局和聯合國都預期美國的人口至少能持續成長直至本世紀中。

上述估計數字也受疫情影響，因詳細的人口調查去年遭推遲，普查局只能採用有限度的2020年資料和其他來源。