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美5G恐干擾飛安 空巴和波音表示擔心

中央社巴黎21日綜合外電報導
航太業兩大巨擘空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）今天對美國航空業發出警告，對於5G訊號可能干擾重要的飛航安全儀器表示「擔憂」。圖為蘋果CEO庫克在加州總部談5G未來。(路透)
航太業兩大巨擘空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）今天對美國航空業發出警告，對於5G訊號可能干擾重要的飛航安全儀器表示「擔憂」。圖為蘋果CEO庫克在加州總部談5G未來。(路透)

航太業兩大巨擘空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）今天對美國航空業發出警告，對於5G訊號可能干擾重要的飛航安全儀器表示「擔憂」。

航空業和電信業者對於在美國推出的高速行動寬頻技術爭論不休，航太業兩大巨擘出手，升高對美國監管機關介入干預的施壓。

空巴發言人告訴法新社，空巴美洲公司執行長倪特（Jeff Knittel）和波音執行長凱爾洪（David Calhoun）在致美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的聯名信中，「詳述美國航空業對於在美國部署5G的共同擔憂」。

根據聲明：「空巴和波音持續與美國境內其他航空業利害關係人合作，瞭解5G對無線電高度計的可能干擾。」無線電高度計是使用無線電訊號測量飛機離地高度的儀器。

主要電信公司威瑞森（Verizon）和AT&T於2月取得價值數十億美元的頻段營運執照後，原訂12月5日開始使用3.7到3.8GHz頻段。

但因為美國聯邦航空總署（FAA）對5G訊號可能會干擾無線電高度計表示擔憂，威瑞森（Verizon）和AT&T於11月延後推出服務。

5G AT&T 航太

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